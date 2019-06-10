Роскомнадзор отреагировал на утечку данных клиентов банковНьюс-НН 06:57

Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.

с чего всё началось

Роскомнадзор назвал «вопиющей» утечку данных клиентов отечественных банков. По словам пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, реакция со стороны РКН непременно последует, пишет RNS.

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