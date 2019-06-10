Политика

Роскомнадзор отреагировал на утечку данных клиентов банковНьюс-НН 06:57

Роскомнадзор назвал «вопиющей» утечку данных клиентов отечественных банков. По словам пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, реакция со стороны РКН непременно последует, пишет RNS.
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с чего всё началось

Утечка на миллион

Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.
Коммерсантъвчера в 10:21

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Роскомнадзор назвал вопиющей утечку данных клиентов трех банков

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Коммерсантъ04:49

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Говорит Москва05:31
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Армия и оружие

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В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.
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Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы

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Максим Галкин высмеял любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой

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Подозреваемых в убийстве спортсмена в парке доставят в суд

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Обновлено в 07:24
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Названы пять самых ожидаемых автоновинок 2019 года

В рейтинге оказался один китайский автомобиль, а также отечественные модели.
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Пожар на Казанском пороховом заводе локализован

Пожарные локализовали возгорание на Казанском пороховом заводе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

США не отвечают Турции на предложения по обсуждению поставок С-400

В конце мая турецкий телеканал NTV сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил предложение своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о создании рабочей группы по ситуации с поставкой Анкаре С-400.
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Народный артист России Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста Ивана Голунова во время своего выступления на открытии кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
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