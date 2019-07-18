Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублейРИА Новости 09:22

Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
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с чего всё началось
Компания Google оштрафована на 700 тыс. руб. в рамках административного дела о нарушении закона «Об информации», согласно которому поисковики должны исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией, сообщается
 на сайте Роскомнадзора.
РБК09:37

Подробнее о событии

Роскомнадзор оштрафовал Google на ₽700 тыс. за выдачу запрещенных ссылок

РБК09:37

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за отказ фильтровать трафик

Интерфакс08:52

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 000 рублей

Ведомости09:19

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей

ТАСС09:06

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за нарушение закона

RT на русском09:00

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. руб. за несоблюдение российского законодательства

Агентство Москва08:54

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

РИА Новости09:22
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:15, Вашингтон
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