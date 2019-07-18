с чего всё началось

Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

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Армия и оружие Опубликовано видео первых стрельб из ЗРК «Тор» М2ДТ на Новой Земле В Интернете был размещен ролик, на котором демонстрируются первые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Тор» М2ДТ, разработанных в РФ, на территории Новой Земли.

Политика МИД Украины возмутила карта Закарпатья в составе Венгрии Союз венгров Закарпатья обвинили в сепаратизме из-за карты, на которой несколько украинских областей оказались в составе Венгрии.

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Политика Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе «Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.

Общество Москва заняла третье место в мире по числу жителей-миллиардеров Эксперты отмечают, что города-лидеры по количеству живущих в них миллиардеров одновременно возглавляют рейтинги самых дорогих мегаполисов мира по ценам на ультра-премиальную недвижимость.

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Общество В России ужесточат наказание за подделку документов В России ужесточат наказание за подделку документов, в частности паспортов, вплоть до лишения свободы.