Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублейРИА Новости 09:22
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
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с чего всё началось
Компания Google оштрафована на 700 тыс. руб. в рамках административного дела о нарушении закона «Об информации», согласно которому поисковики должны исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией, сообщается на сайте Роскомнадзора.РБК09:37
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Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб».
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Симба в кино: «Король Лев» взорвал кинопрокат в России
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Обновлено в 09:10
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Обновлено в 05:12
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Помимо встречи по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения", Владимир Путин осмотрит районы подтопления, а также пункты долговременного размещения пострадавших от паводка, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
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Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
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