с чего всё началось

Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Футбол «Кайрат» и «Алашкерт» вышли во второй раунд квалификации Лиги Европы В первом матче соперников, который прошел на прошлой неделе в Боснии и Герцеговине, казахстанский клуб добился победы со счетом 2:1. Таким образом, «Кайрат» вышел в следующий этап квалификации.

Политика Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.

Футбол Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.

Политика Зеленский рассказал о противниках его звонка Путину Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину вопреки наставлениям «партнеров Украины», которые выступали против этого разговора.

Политика МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.

Гаджеты Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.

Политика Путин высказался об урегулировании в Донбассе Власти Российской Федерации всячески приветствуют подключение европейских партнёров к процессу урегулирования ситуации в Донбассе.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Политика ФБК нашел у семьи главы Мосгоризбиркома две квартиры в Хорватии Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что семье главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова принадлежат две квартиры в хорватском городе Ика общей площадью 200 квадратных метров.

Авто Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.

Авто Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4 В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.

Политика Генерального директора «Рустави 2» уволили Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».

Политика В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Здоровье Минздрав разъяснил правила ввоза незарегистрированных лекарств Ввоз и вывоз ограниченного объема наркотических средств или психотропных веществ возможны при наличии медицинских документов, которые подтверждают, что их выписали физическом лицу, пояснили в министерстве.

Армия и оружие В результате обстрела ВСУ ранена жительница Донецка В результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований ранена мирная жительница Донецка.

Политика В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Экономика В ГД предложили увеличить до ₽10 млн размер страховки на часть вкладов В Госдуму внесён законопроект о повышении максимального размера страховки по вкладам в банках до 10 млн руб, сообщает РБК.

Авто Электромобили Toyota получат китайские аккумуляторы Помимо CATL, японский автопроизводитель сотрудничает в этой сфере с другим китайским предприятием – BYD, а также планирует построит совместный завод по выпуску аккумуляторов с Panasonic.

Происшествия В Мюнхене пропали две россиянки Полиция Мюнхена возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в городе двух россиянок.