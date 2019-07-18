Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублейРИА Новости 09:22
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
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с чего всё началось
Компания Google оштрафована на 700 тыс. руб. в рамках административного дела о нарушении закона «Об информации», согласно которому поисковики должны исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией, сообщается на сайте Роскомнадзора.РБК09:37
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