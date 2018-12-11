Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google на 500 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства - неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).

с чего всё началось

Оштрафовали Google на 500 тыс. рублей. Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google.

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей, так как компания отказалась подключиться к реестру запрещенных ресурсов и фильтровать сайты, находящиеся в нем. Об этом глава ведомства Александр Жаров сообщил журналистам.

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей

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