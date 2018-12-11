Общество
Компания Google оштрафована Роскомнадзором на 500 тысяч рублей за отказ фильтровать запрещенный контент, заявил глава ведомства Александр Жаров.
Интерфакс04:35
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Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google.
— Александр Жаров, российский политикПолит.ру 05:05
с чего всё началось
Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google на 500 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства - неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).ТАСС04:19
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