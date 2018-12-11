Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google на 500 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства - неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).

с чего всё началось

Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google.

Компания Google оштрафована Роскомнадзором на 500 тысяч рублей за отказ фильтровать запрещенный контент, заявил глава ведомства Александр Жаров.

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