Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей
Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублейИзвестия06:20
Американская компания Google оштрафована на 500 тыс. рублей. Соответствующее решение принял Роскомнадзор. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров во вторник, 11 декабря.
Известия06:20
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Оштрафовали Google на 500 тыс. рублей. Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google.
— Александр Жаров, российский политик3DNews 07:17
с чего всё началось
Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google на 500 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства - неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).ТАСС04:19
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