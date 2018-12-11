Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей
Известия
06:20

Американская компания Google оштрафована на 500 тыс. рублей. Соответствующее решение принял Роскомнадзор. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров во вторник, 11 декабря.
Известия06:20
Александр Жаров
Оштрафовали Google на 500 тыс. рублей. Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google.
— Александр Жаров, российский политик3DNews 07:17
с чего всё началось

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей

Роскомнадзор оштрафовал американскую компанию Google на 500 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства - неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС).
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Интерфакс04:35

Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс руб

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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
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