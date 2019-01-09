Экономика
Управление Роскомнадзора по Ростовской области по решению суда начало блокировать доступ к сайту группы «Кэшбери», сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления Игоря Сидорцова. По его словам, доступ к сайту группы cashbery.com сейчас ограничен.
Ведомости09:03
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Топ-5 мошенничеств ушедшего года, которых стоит опасаться и в году наступившем
Комсомольская правда07 января в 17:00
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено в 11:34
Политика
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
На 89-м году жизни умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Открытое горение на заводе под Оренбургом ликвидировано
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области, сообщил глава Новосергиевского района Александр Лыков.
Обновлено в 13:10
Политика
Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах
Накануне японские СМИ писали, что одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией — 70-летнего вопроса двусторонних отношений — может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.
Обновлено в 13:05
Экономика
В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
С 9 января в России начинают действовать расширения тарифного плана для ОСАГО на 20% вверх и вниз и изменение подходов к соотношению «возраст-стаж» и «бонус-малус».
Обновлено вчера в 16:55
Политика
В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов
Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В номере отеля на Пхукете обнаружили тело россиянки
Россиянка обнаружена мертвой в своем номере в одном из отелей на острове Пхукет в Таиланде, сообщила газета Phuket News со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе
Обновлено в 12:17
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $60 за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила $60 за баррель впервые с декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:20
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Энергетика
В России вновь выросли цены на бензин
В западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50–70 копеек.
Обновлено в 08:22
Энергетика
ФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в России
Розничные цены на бензин в российских регионах с начала 2019 года выросли не более чем на 1,7%, это не нарушает договоренности правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Путин и Меркель обсудили урегулирование в Сирии
Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Обновлено в 13:34
Общество
Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы
Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Во Франции истребитель пропал с радаров
Истребитель Mirage 2000 пропал с радаров во Франции, сообщает France Info. Самолет вылетел утром в среду, 9 января, с базы Нэнси-Оши.
Обновлено в 09:12
Технологии
IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер
На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания IBM представила свой первый коммерческий квантовый компьютер.
Обновлено в 09:32
Политика
На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Белоруссии убийцу двух женщин приговорили к смертной казни
Суд в Белоруссии вынес смертный приговор местному жителю, убившему при отягчающих обстоятельствах двух молодых женщин, сообщается в среду на сайте правозащитного центра "Весна".
Обновлено в 07:53
Спорт
Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено в 08:38
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено в 13:05
Политика
Архиепископ Кипрский опроверг сообщения о поддержке автокефалии Украины
Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом Второй опроверг сообщения, что он поддержал предоставление автокефалии Украине и заявил, что не собирается упоминать на божественной литургии главу "новой церкви" Епифания, сообщает агентство церковных новостей Romfea.
Обновлено в 13:25
Экономика
WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке выставят на продажу
Обновлено в 10:17
Происшествия
Полицейского убили в Подмосковье
Обновлено в 00:52
Происшествия
В суд направлено уголовное дело против конвоиров членов банды ГТА
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении полицейских, обвиняемых в халатности при конвоировании в Мособлсуд членов банды ГТА в августе 2017 года.
Обновлено в 13:14
Политика
Эрдоган призвал заменить полиэтиленовые пакеты конопляными
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил войну пластиковым пакетами.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
National Interest высоко оценил российский танк Т-90
Американский журнал The National Interest опубликовал статью, посвященную российскому танку Т-90 и его экспортной модификации Т-90МС.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Норвегии похитили жену миллионера и потребовали выкуп в криптовалюте
Неизвестные похитили супругу миллионера Тома Хагена норвежского миллионера Анну-Элизабет Фалькевик, сообщает Aftenposten.
Обновлено в 05:55
Политика
Синод Константинопольского патриархата оформил томос для Украины
Обновлено в 05:49
Происшествия
Адвокат сообщил о новом обыске в доме экс-главы Серпуховского района
Следствие проводит новый обыск в доме экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гривцов.
Обновлено в 14:20