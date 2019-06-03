Общество

Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбамКоммерсантъ 05:35

Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
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Tinder подпадает под «закон Яровой» и внесен в реестр для спецслужб

Газета.Ru10:52

Роскомнадзор внес Tinder в реестр организаторов распространения информации

Агентство Москва04:38

Роскомнадзор обязал Tinder делиться данными о пользователях с ФСБ

РБК05:28

Tinder обяжут раскрывать данные российским спецслужбам

Ведомости05:19

Tinder должен будет предоставлять ключи дешифровки по запросу спецслужб

РИА Новости05:15

Tinder попал в реестр по слежке

Lenta.ru05:02

Tinder попал под «закон Яровой»

Интерфакс05:29
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Происшествия

СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье

Обновлено в 11:38
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Экономика

Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят

Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года.
Обновлено в 06:59
Политика

Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре

Известная российская пара Алла Пугачева и Максим Галкин строят особняк на Кипре.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

Обновлено в 09:41
Авто

Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии

Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Общество

Жители блокадного Ленинграда получат дополнительные льготы

Изменения, внесенные в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, позволят получить социальную поддержку жителям блокадного Ленинграда в размере 3 тысячи рублей.
Обновлено в 13:44
Общество

В России началась третья волна перехода на цифровое ТВ

В России 3 июня стартовала третья волна перехода на цифровое вещание.
Обновлено в 09:47
Футбол

Катар примет клубные ЧМ в 2019 и 2020 году

Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм впервые за долгое время улыбнулась на фото

Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми отдохнули в Майами.
Обновлено в 09:51
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе большинства своих людей из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Происшествия

СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Экономика

Акции «Газпрома» обновили максимум за 11 лет

Акции российской корпорации «Газпром» на торгах в понедельник обновили максимум с августа 2008 года, однако потом немного откатились.
Обновлено в 07:27
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
Транспорт

Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол

«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Начальник Генштаба ВС РФ и главком НАТО обсудили ситуацию в Европе

В штаб-квартире НАТО в Европе прошла смена командующего Как сообщили в Минобороны России, Герасимов и Уолтерс, который накануне сменил на посту главкома НАТО Кертиса Скапарротти, обсудили военно-политическую ситуацию в Европе, а также обменялись оценками текущего состояния отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.
Обновлено в 12:18
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено в 09:50
Спорт

IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 12:33
Культура

BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Здоровье

Минздрав изменит правила оформления больничного

Изменения в правила оформления больничных внесли специалисты Минздрава, подготовив соответствующий законопроект.
Обновлено в 09:04
Авто

Немцы показали детали M Performance на BMW X3 M и X4 M

Углепластиковые решётка радиатора и вентиляционные отдушины на крыльях могут быть дополнены накладками на пороги и графикой M Performance на бортах с полосами цветов отделения M. Помимо того, X3 M получил крупный спойлер из такого же материала, но в чёрном глянце, а X4 M — продольные «плавники».
Обновлено в 11:50
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
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