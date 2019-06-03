Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбамКоммерсантъ 05:35
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
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Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Происшествия
СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье
Обновлено в 11:38
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Экономика
Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят
Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года.
Обновлено в 06:59
Политика
Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу
Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре
Известная российская пара Алла Пугачева и Максим Галкин строят особняк на Кипре.
Обновлено в 05:07
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Общество
Жители блокадного Ленинграда получат дополнительные льготы
Изменения, внесенные в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, позволят получить социальную поддержку жителям блокадного Ленинграда в размере 3 тысячи рублей.
Обновлено в 13:44
Общество
В России началась третья волна перехода на цифровое ТВ
В России 3 июня стартовала третья волна перехода на цифровое вещание.
Обновлено в 09:47
Футбол
Катар примет клубные ЧМ в 2019 и 2020 году
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Виктория Бекхэм впервые за долгое время улыбнулась на фото
Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми отдохнули в Майами.
Обновлено в 09:51
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Политика
Трамп: Россия сообщила о выводе большинства своих людей из Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Происшествия
СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Экономика
Акции «Газпрома» обновили максимум за 11 лет
Акции российской корпорации «Газпром» на торгах в понедельник обновили максимум с августа 2008 года, однако потом немного откатились.
Обновлено в 07:27
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Транспорт
Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Начальник Генштаба ВС РФ и главком НАТО обсудили ситуацию в Европе
В штаб-квартире НАТО в Европе прошла смена командующего Как сообщили в Минобороны России, Герасимов и Уолтерс, который накануне сменил на посту главкома НАТО Кертиса Скапарротти, обсудили военно-политическую ситуацию в Европе, а также обменялись оценками текущего состояния отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.
Обновлено в 12:18
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 09:50
Спорт
IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном
Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 12:33
Культура
BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Здоровье
Минздрав изменит правила оформления больничного
Изменения в правила оформления больничных внесли специалисты Минздрава, подготовив соответствующий законопроект.
Обновлено в 09:04
Авто
Немцы показали детали M Performance на BMW X3 M и X4 M
Углепластиковые решётка радиатора и вентиляционные отдушины на крыльях могут быть дополнены накладками на пороги и графикой M Performance на бортах с полосами цветов отделения M. Помимо того, X3 M получил крупный спойлер из такого же материала, но в чёрном глянце, а X4 M — продольные «плавники».
Обновлено в 11:50
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08