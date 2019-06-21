Роскомнадзор объяснился за нецензурный твитГазета.Ru 14:12

с чего всё началось

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.

Происшествия Экс-главу Раменского района снова арестовали Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.

Армия и оружие Иранские военные показали сбитый американский беспилотник Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.

Футбол Братья Березуцкие продолжат работу в тренерском штабе «Витесса» В конце декабря Березуцкие получили тренерскую лицензию УЕФА категории А. Под руководством Слуцкого, который возглавил "Витесс" летом 2018 года, клуб в минувшем сезоне занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов и уступил в финале плей-офф за право играть в Лиге Европы.

Происшествия Дональд Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.

Политика В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.

Армия и оружие ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости Минобороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

Политика Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии законодательных оснований для его участия в отстранении от должности министра внутренних дел Арсена Авакова.

Политика Huawei через суд потребовала от США вернуть изъятое оборудование Китайская технологическая компания Huawei Technologies Co Inc. подала иск к Министерству торговли США, потребовав суд оспорить решение американских властей подвергнуть правилам экспортного управления телекоммуникационное оборудование, которое компания сначала перевозила из Китая в Соединенные Штаты, а затем отправляла обратно в КНР.

Авто Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.

Здоровье Нечеткое и расплывчатое зрение: причины Проблема состоит в том, что иногда мы пренебрегаем симптомами, считая их не столь важными — и в действительности, некоторые явления могут оказаться безопасными.

Политика Россия временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Правительство России временно разрешило ввозить с Украины некоторые виды товаров, которые внесены в санкционный список.

Игры Создатели Pokemon Go выпустили игру по мотивам Гарри Поттера Создатели игры Pokemon Go выпустили приложение по мотивам Гарри Поттера, сообщает TechCrunch.

Экономика Бразильская Petrobras выплатила $700 млн по решению суда Бразильская нефтяная компания Petrobras выплатила $700 млн компании Vantage Drilling Company согласно решению суда, сообщает агентство Reuters.

Политика США созывают заседание Совбеза ООН по Ирану Соединенные Штаты запросили проведение закрытого заседания Совета Безопасности ООН по Ирану 24 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо постпреда США при ООН.

Политика Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.

Авто Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.

Происшествия В Испании начали сбор средств на похороны погибшей девочки из России Испанская культурная благотворительная ассоциация DAR начала сбор средств на похороны погибшей в окрестностях Барселоны девочки из России.