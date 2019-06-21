Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твитГазета.Ru 14:12

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
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с чего всё началось
Роскомнадзор ответил
 на твит с использованием нецензурной лексики, которая была оформлена согласно правилам, которые регулятор требует соблюдать в таких случаях.
РБК14:36

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Роскомнадзор объяснил нецензурную брань в твиттер-аккаунте ведомства

РИА Новости14:05

В Роскомнадзоре твит с ругательством объяснили участием во флешмобе

РБК14:36

«ЕЩЁ И ГЛАЗА ЗАКАТЫВАЮТ, ДА ПОШЛИ ВЫ *****!!!» Роскомнадзор — о публикации мата в СМИ

Дождь11:43

Роскомнадзор объяснил ответ пользователю Twitter с ругательством

Rambler News Service12:08

Роскомнадзор присоединился к флешмобу и опубликовал твит с фразой «пошли вы ...!»

Daily Storm11:47

Роскомнадзор с матом ответил на твит шеф-редактора Znak.com

Znak.com11:47

Роскомнадзор «замаскированно» обматерил пользователя в Twitter

Коммерсантъ12:13
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:22, Вашингтон
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной

Обновлено в 09:51
Политика

В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию обвинения

Адвокаты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направили жалобы председателю СК Александр Бастрыкину на окончательную редакцию обвинительного заключения, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 05:17
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Культура

Иван Ургант назвал популярность Бузовой «уродливой новостью»

Ольга Бузова похвасталась своей возросшей популярностью, отметив, что теперь она – более популярная персона в стране даже чем президент Путин.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану

После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Футбол

Самедов покинет «Крылья Советов»

Самедов перебрался в «Крылья Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента после ухода из «Спартака».
Обновлено в 12:48
Общество

Дроздов опроверг «скандальный уход» из «В мире животных»

Обновлено в 17:49
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено в 16:43
Космос

Запуск «Спектр-РГ» на аварийном разгонном блоке перенесли

В ходе подготовки ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» и космической обсерваторией «Спектр-РГ» были выявлены замечания.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
Обновлено в 14:03
Общество

Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.
Обновлено в 14:09
Футбол

Сборная Египта обыграла команду Зимбабве в матче открытия Кубка Африки

Футболисты сборной Египта обыграли команду Зимбабве в матче открытия домашнего Кубка африканских наций.
Обновлено в 18:14
Происшествия

В Тбилиси задержан изготовитель «коктейлей Молотова»

В Грузии сотрудники МВД задержали 70-летнего мужчину, который изготовил 12 бутылок с самодельной зажигательной смесью.
Обновлено в 13:35
Авто

Названы самые уязвимые для кражи автомобили

Компания Thatcham Research выпустила второй отчет по результатам своего нового теста безопасности, в ходе которого автомобили ряда крупных производителей подверглись критике за наличие систем бесключевого доступа, уязвимых для внешних атак.
Обновлено в 01:32
Политика

Трамп выбрал кандидата на пост главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть Марка Эспера кандидатом на пост министра обороны США.
Обновлено в 16:01
Экономика

Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»

Сын одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили стал владельцем 33,33% долей компании «Аква инвест», следует из данных ЕГРЮЛ.
Обновлено в 11:18
Политика

Бюджетников Петербурга уличили в фальсификации подписей за Беглова

Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 12:39
Общество

Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

Обновлено в 11:19
Здоровье

Эксперты раскрыли способы спасения от жары

Британские эксперты раскрыли способы, которые помогут пережить аномальную жару.
Обновлено в 15:48
Политика

Захарова назвала происходящее в Грузии кошмарной провокацией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала происходящее в Грузии.
Обновлено в 05:36
Здоровье

Американка похудела на 209 кг и смогла встать с дивана

Женщина сбросила более 200 килограммов и впервые за долгие годы встала с дивана без чужой помощи.
Обновлено в 17:23
Общество

Министр просвещения Ольга Васильева объяснила, как считали потери в Великой Отечественной

Ольга Васильева, автор нескольких монографий, посвященных Великой Отечественной войне, уверена - самая точная цифра потерь Советского Союза в войне - 26,6 млн человек.
Обновлено в 18:07
Политика

Захарова отреагировала на ситуацию с Грузией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию в Грузии, где началось внутреннее противостояние оппозиции и действующих властей, а также на запрет полетов российских авиакомпаний в эту страну.
Обновлено в 17:23
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Политика

Süddeutsche Zeitung (Германия): спросите дядю Владимира (Süddeutsche Zeitung)

Более четырех часов российские граждане в четверг делились со своим президентом наболевшим и просили его о помощи.
Обновлено в 17:18
Авто

Porsche отзывает в России более 300 спорткаров

Обновлено в 08:20
Футбол

«Ливерпуль» повесил ценник на Мане

Чтобы остудить интерес руководства «сливочных», «Ливерпуль» выставил на футболиста ценник в 180 миллионов евро.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:36
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