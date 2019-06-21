Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твитГазета.Ru вчера в 14:12
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
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с чего всё началось
Роскомнадзор ответил на твит с использованием нецензурной лексики, которая была оформлена согласно правилам, которые регулятор требует соблюдать в таких случаях.РБКвчера в 14:36
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Роскомнадзор присоединился к флешмобу и опубликовал твит с фразой «пошли вы ...!»
Daily Stormвчера в 11:47
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:36, Вашингтон
Происшествия
500 стервятников погибли от отравления в Ботсване
По данным местных властей, более 500 стервятников, находящихся под угрозой исчезновения, погибли от отравления в Ботсване, 21 июня передает корреспондент ВВС.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России
Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Футбол
Сборная Чили досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки
Сборная Чили обыграла команду Камеруна и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона
Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост главы министерства обороны США Марка Эспера, который с 24 июня будет исполнять обязанности главы военного ведомства, передает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Судно с косатками и белухами из «китовой тюрьмы» вышло из Хабаровска
Обновлено вчера в 12:25
Политика
В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП
В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию
4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено вчера в 11:31
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Культура
От «Ой-йо» до «Аргентина-Ямайка»: 5 самых известных хитов Владимира Шахрина
Именинник является бессменным лидером группы "Чайф" Советский и российский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен и бессменный лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин 22 июня отмечает свой день рождения.
Обновлено вчера в 20:35
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы
В Оборонном колледже НАТО обвинили Россию в желании уничтожить европейскую «архитектуру безопасности».
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»
Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено вчера в 04:46
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено 20 июня в 04:25
Армия и оружие
В Хабаровске состоялись мероприятия в рамках акции «Горсть памяти»
Военно-патриотическая акция «Горсть памяти» проходит на всей территории России, а также иностранных государств, где есть захоронения советских солдат.
Обновлено в 00:06
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину
Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Иран опроверг данные о том, что Трамп предупредил Тегеран об атаке
Агентство добавило, что Тегеран в ответ на послание президента США заявил, что любая атака на Иран будет иметь региональные и международные последствия, а принимать решение будет верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Обновлено вчера в 07:32
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список
Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено вчера в 04:00
Культура
DC Comics уничтожит издательство Vertigo
Кроме Vertigo будут закрыты и другие дочерние студии-импринты, например, DC Ink и DC Zoom.
Обновлено вчера в 17:29
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено вчера в 05:00
Наука
В Китае массово пускают на органы политических заключенных
Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.
Обновлено вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу
Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено вчера в 06:58
Экономика
Биткоин пробил психологическую отметку
Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 00:00