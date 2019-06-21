Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твитГазета.Ru 14:12

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
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с чего всё началось
Роскомнадзор ответил
 на твит с использованием нецензурной лексики, которая была оформлена согласно правилам, которые регулятор требует соблюдать в таких случаях.
РБК14:36

Подробнее о событии

Роскомнадзор объяснил нецензурную брань в твиттер-аккаунте ведомства

РИА Новости14:05

В Роскомнадзоре твит с ругательством объяснили участием во флешмобе

РБК14:36

«ЕЩЁ И ГЛАЗА ЗАКАТЫВАЮТ, ДА ПОШЛИ ВЫ *****!!!» Роскомнадзор — о публикации мата в СМИ

Дождь11:43

Роскомнадзор объяснил ответ пользователю Twitter с ругательством

Rambler News Service12:08

Роскомнадзор присоединился к флешмобу и опубликовал твит с фразой «пошли вы ...!»

Daily Storm11:47

Роскомнадзор с матом ответил на твит шеф-редактора Znak.com

Znak.com11:47

Роскомнадзор «замаскированно» обматерил пользователя в Twitter

Коммерсантъ12:13
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:51, Ашберн
Финансы

Греф допустил ужесточение условий по выдаче потребкредитов

На "прямой линии" 20 июня президент Владимир Путин обратил внимание ЦБ на риск закредитованности населения и призвал не допустить образования "пузырей" в экономике.
Обновлено в 09:53
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено в 14:32
Политика

В Москве объяснили значение антироссийского митинга в Грузии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал оппозиционную акцию в Грузии, начавшуюся после выступления российского депутата на сессии Межпарламентской ассоциации православия (МАП).
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено вчера в 03:00
Спорт

Началась церемония открытия Европейских игр в Минске

Обновлено в 15:12
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Общество

Стало известно, выпускникам каких вузов платят более 100 тыс. рублей

Топ-3 вузов, выпускникам которых платят более 100 тысяч рублей: Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) - 160 тысяч рублей в месяц; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – 140 тысяч рублей; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов – 130 тысяч рублей.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес

Татьяна Навка в День йоги продемонстрировала стойку на гвоздях

В День йоги Татьяна Навка продемонстрировала стойку на гвоздях.
Обновлено в 11:12
Политика

Украина заявляет об угрозе потери газотранспортной системы

Бывший транспортный министр Евгений Червоненко заявил, что в 2019 году Украина рискует лишиться газотранспортной системы, и, если это случится, государство ждет югославский вариант.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика

В киевском гей-параде пройдет колонна гомосексуалистов-участников «АТО»

В гей-параде, который состоится в Киеве 23 июня, будет отдельная колонна ЛГБТ-участников «АТО».
Обновлено в 16:00
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Авто

Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580

Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Культура

Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова

Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Футбол

Самедов покидает «Крылья Советов»

Обновлено в 10:53
Политика

Сбор подписей за выдвижение Беглова на пост главы Петербурга завершен

В штабе отметили, что сбор подписей в поддержку выдвижения Беглова происходит только и исключительно в порядке и в местах, предусмотренных действующим законодательством Сбор проходил в пикетах на улицах, вестибюллях станций метрополитена и торговых центрах, а так же поквартирно, в местах проживания избирателей.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию

4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Футбол

Сергей Семак: знаем наши задачи, результат не стоит на первом месте

В рамках товарищеского матча петербургский "Зенит" разгромил инсбрукский "Ваккер" со счетом 6:1. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над австрийской командой.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие

«Адмирал Касатонов» завершил второй этап ходовых испытаний

Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную украинскую подлодку

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию подлодки "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:50
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Спорт

Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 14:29
Здоровье

Американка сбросила 200 килограммов и смогла встать с дивана

Обновлено в 15:59
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