Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналистаLenta.ru 12:49

с чего всё началось

Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.

Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста

Экономика Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, говорится сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).

Политика В США предложили ввести санкции против госдолга России Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.

Кино Дэнни Бойл видит Роберта Паттинсона в роли Джеймса Бонда Британский режиссер Дэнни Бойл считает, что Роберту Паттинсону отлично подойдет роль шпиона Джеймса Бонда, сообщает The Guardian.

Политика Медведев ответил на обвинения президента Грузии Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что российская сторона "несет ответственность" за протесты в Грузии.

Общество Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».

Происшествия Стало известно о первом погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси РЕН ТВ стало известно о первом погибшем в результате беспорядков в Грузии.

Экономика Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.

Авто Новый Kia Mohave замечен во время испытаний После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.

Автоспорт FIA оставила в силе штраф Феттеля на Гран-при Канады Международная автомобильная федерация (FIA) провела пересмотр штрафа, наложенного на пилота Ferrari Себастьяна Феттеля во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.

Происшествия Завуч сняла у второклассников отпечатки пальцев для поимки вора В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников. Об этом сообщает РИА "Новости".

Финансы Рубль снизился к доллару и евро после сильного роста накануне Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после существенного роста накануне и достижения многомесячных максимумов в обеих валютных парах на фоне увеличения позитива на мировых рынках и скачка цен на нефть.

Футбол Гендиректор «Спартака» прокомментировал трансфер Понсе Генеральный директор московского клуба Томас Цорн раскрыл детали перехода форварда Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартака».

Происшествия Ребенок попал под винты катера в Серпухове 12-летний ребенок попал под винты катера в Серпухове. Как стало известно РЕН ТВ, катер наехал на мальчика на реке Оке.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Происшествия Животные из «китовой тюрьмы» отправились к месту их выпуска на волю Судно с первой группой животных из "китовой тюрьмы" в Приморье, в состав которой вошли две косатки и шесть белух, отправилось из Хабаровска в район, где млекопитающих выпустят на волю.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально развелись Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".

Политика Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.

Происшествия Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Происшествия В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова» МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.

Автоспорт Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

Армия и оружие Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Происшествия В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе На нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии произошел крупный пожар, о пострадавших пока ничего не сообщается, сообщает РИА Новости.

Политика Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Армия и оружие Трамп остановил удар США по Ирану Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.