Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющейКоммерсантъ 04:49

Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.

с чего всё началось

Политика Зеленский решил уволить всех губернаторов Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.

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Происшествия Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Происшествия В Петербурге задержали активистов «Весны» Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.

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Общество Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.

Футбол Капитану сборной Турции в Исландии вместо микрофона поднесли щётку По данным источника, некий человек вместо микрофона поднёс щётку капитану турецкой сборной Эмре Белезоглу.

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Происшествия В Петербурге произошел пожар на химическом заводе В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.

Происшествия «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.

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