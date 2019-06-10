Политика
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющейКоммерсантъ 04:49
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
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с чего всё началось
Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.Коммерсантъвчера в 10:21
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Автоспорт
Нико Росберг: Феттель заслужил штраф
Обновлено в 12:00
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Начальник отдела, сотрудники которого задержали Голунова: «никаких несостыковок» в деле журналиста нет
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров сказал «Настоящему времени», что «никаких несостыковок» в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова нет.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Крыму задержаны участники террористической организации
Обновлено в 02:55
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено в 03:42
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Политика
Представитель Зеленского в КС прокомментировал указ о роспуске Рады
Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский уверен, что указ главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады соответствует конституции страны.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.
Обновлено в 03:45
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Футбол
Капитану сборной Турции в Исландии вместо микрофона поднесли щётку
По данным источника, некий человек вместо микрофона поднёс щётку капитану турецкой сборной Эмре Белезоглу.
Обновлено в 12:30
Авто
Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
В Сети появились первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа. Фото опубликовало издание Autocar в Индии.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Политика
В Кремле прокомментировали дело Голунова
Отвечая на вопрос, думают ли в Кремле об отставках в министерстве внутренних дел после ситуации с фотографиями по делу Голунова, пресс-секретарь заявил: "Не думаю, что я могу сказать, что-то больше того, что я уже сказал по этой теме".
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Новый танковый полк развернут на Смоленщине
По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Полковника Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима
Пресненский суд Москвы приговорил экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и почти 118 млн рублей штрафа.
Обновлено в 11:20
Общество
«Общественное пианино» в Петербурге залили цементом
Обновлено в 12:15
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТа.
Обновлено вчера в 14:51
Наука
Смартфон по кашлю точно определит заболевание дыхательных путей
Особенности кашля, которые анализирует технология, характерны для астмы, пневмонии, заболеваний нижних дыхательный путей, хронической обструктивной болезни легких и других заболеваний.
Обновлено в 07:20
Политика
«Закон о коллаборационизме»: в ГПУ ждут выводов экспертизы от СБУ по Медведчуку
Сарган назвала полёты украинских деятелей в Москву возмутительным феноменом Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что в ГПУ предлагают принять закон о коллаборационизме после полётов украинских деятелей в Москву.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу
У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50