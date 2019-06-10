Политика
Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных клиентов банковКомсомольская правда 06:26
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский назвал вопиющей ситуацию с утечкой персональных данных около 900 тысяч клиентов трех российских банков. В распоряжение ведомства уже поступил адрес ресурса, на котором эти сведения были опубликованы, и сейчас рассматривается возможность его блокировки.
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с чего всё началось
Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.Коммерсантъвчера в 10:21
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Происшествия
Прокуратура и МВД занялись проверкой дела журналиста Голунова
Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста Ивана Голунова, отправленного под домашний арест до 7 августа.
Обновлено в 09:43
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия
Полковника Захарченко отправили в колонию на 13 лет
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 117 млн 990 тысяч рублей полковника МВД Дмитрия Захарченко, при обыске в квартире родственников которого нашли более 8,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Пороховой завод загорелся в Казани
Обновлено в 10:00
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Реакция общества на задержание журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, занимавшегося расследованиями, по обвинению в "покушении на сбыт наркотических средств" показала, насколько низок уровень доверия людей к полиции.
Обновлено в 08:54
Экономика
Число бедных в России сократилось на 400 тыс. человек
Число бедных россиян уменьшилось на 400 тыс. человек за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Отмечается, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложит правительству и Минприроды рассчитывать допустимое число животных, исходя из метража.
Обновлено в 03:42
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Общество
Представлена концепция нового КоАП
Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осуждён на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.
Обновлено в 10:34
Общество
Шнуров написал стихи в поддержку Голунова
Обновлено в 07:32
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Экономика
Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом
Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
Обновлено в 09:06
Наука
Стало известно, почему организм перестает бороться со старением
Обновлено 07 июня в 23:24
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Петербургские полицейские задержали на Урале подозреваемого в убийстве
Петербургские следователи вылетели на Урал еще в начале прошлой недели и за несколько дней установили местонахождение подозреваемого.
Обновлено в 06:12
Единоборства
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на поединок
Обновлено в 10:47
Общество
Монетный двор в Москве отреставрируют
Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации Монетного двора на Никольской улице, дом 5/1, говорится в пресс-релизе Мосгорнаследия.
Обновлено в 09:17
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.
Обновлено в 10:13
Гаджеты
В бета-версии iOS 13 найден намек на то, что смартфон Apple iPhone XI получит USB-C
Слухи, что Apple откажется от фирменного разъема Lightning в смартфонах iPhone в пользу используемого лидерами отрасли разъема USB-C, ходят давно.
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24