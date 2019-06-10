Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных клиентов банковКомсомольская правда 06:26

Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.

с чего всё началось

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский назвал вопиющей ситуацию с утечкой персональных данных около 900 тысяч клиентов трех российских банков. В распоряжение ведомства уже поступил адрес ресурса, на котором эти сведения были опубликованы, и сейчас рассматривается возможность его блокировки.

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