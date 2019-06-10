Экономика
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющейКоммерсантъ 04:49
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.Коммерсантъвчера в 10:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:18, Ашберн
Транспорт
Определена дата запуска поездов по Крымскому мосту
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Общество
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Авто
Названы самые популярные подержанные модели Opel в РФ
Обновлено в 02:25
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 04:04
Происшествия
Фура врезалась в ехавшую разминировать Керчь колонну МЧС
Четыре машины МЧС ехали в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Во время технической остановки в колонну врезалась фура.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком мини
Наряд российской актрисы Дарьи Мороз на красной ковровой дорожке «Кинотавра» вызвал волну обсуждений в социальных сетях.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции
Обновлено в 06:10
Общество
В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды
Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.
Обновлено в 04:56
Экономика
Всемирный банк назвал риски для российской экономики
Ранее ВБ спрогнозировал замедление темпов роста мировой экономики до 2,6% в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:57
Здоровье
Министерство здравоохранения Красноярского края возглавит Борис Немик
Борис Немик займет пост министра здравоохранения Красноярского края. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщают красноярские СМИ.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Экономика
Китай снизил товарооборот с США на 14,5%
Товарооборот между США и Китаем за пять месяцев 2019 года уменьшился на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $209,7 млрд, следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.
Обновлено в 02:44
Происшествия
На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска
Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера
Свадьба прошла на частном ранчо в Калифорнии Старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера писательница Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, сообщает lenta.ru.
Обновлено в 05:34
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Политика
Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью
Экономические соображения Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Спортивный бизнес Наташи Королевой и Тарзана потерпел крах
Аналогичная история произошла и со спортивным бизнесом Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко.
Обновлено в 03:24
Единоборства
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагон
Обновлено в 03:16
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Пенсионер в Якутии убил трёх человек и покончил с собой
Как сообщается, 60-летний местный житель во время конфликта с соседями по даче убил 38-летнего мужчину, его 39-летнюю жену и их 14-летнюю дочь.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Внебрачную дочь Головина госпитализировали в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Политика
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31