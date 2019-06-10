Политика
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющейКоммерсантъ 04:49
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
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с чего всё началось
Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.Коммерсантъвчера в 10:21
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Наука
Химики изучили поведение кислоты в космосе
Обновлено в 05:03
Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми санкциями, если Си не встретится с ним
Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японию.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
ВМФ следит за учениями НАТО в Балтийском море
В Национальном центре управления обороной заявили, что ВМФ следит за учениями НАТО, которые начались в Балтийском море.
Обновлено в 09:48
Общество
Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание
Стало известно, почему состояние музыкального продюсера Бари Алибасова является критическим.
Обновлено в 08:08
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:30
Хоккей
Чудинов продлил контракт с клубом КХЛ «Авангард» на сезон
Защитник Максим Чудинов продлил соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".
Обновлено в 06:54
Авто
Skoda выпустила кроссовер Karoq Velo для велосипедистов
Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Энергетика
Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель
Если новые договоренности не будут заключены, стоимость барреля нефти может упасть ниже, до $30, полагает министр.
Обновлено в 07:10
Культура
Зрители выбрали лучшие мультики «Союзмультфильма»
Обновлено в 06:59
Происшествия
Суд отказал следствию в просьбе отправить Ивана Голунова под стражу
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 05:54
Политика
Путину доложили о деле Голунова
Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Политика
Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Пожар произошел на пороховом заводе в Казани
Обновлено в 10:07
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Общество
Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде
Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Издание The Hill признало новейшее оружие России главной проблемой США
Соединенные Штаты считают, что именно новейшее оружие Китая и России, а не международный терроризм, Иран или даже Северная Корея, представляет собой наиболее серьезную угрозу национальной безопасности Америки.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Общество
Стали известны первые результаты ЕГЭ в Челябинской области
Выпускникам челябинских школ есть чем похвастаться В Челябинской области озвучили первые результаты Единого государственного экзамена.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%
Обновлено в 07:29
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Транспорт
СМИ сообщили о массовом отказе таксистов от заказов в центре Москвы
Московские таксисты стали массово отказываться от заказов в центре города из-за большого количества запрещающих знаков.
Обновлено в 11:22
Космос
Кировчане увидят противостояние Юпитера
Обновлено в 08:52