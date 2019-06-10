Политика

Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющейКоммерсантъ 04:49

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
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с чего всё началось

Утечка на миллион

Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.
Коммерсантъвчера в 10:21

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Роскомнадзор прокомментировал утечку личных данных клиентов банков

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Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей

Коммерсантъ04:49

Роскомнадзор может заблокировать ресурс с данными клиентов трёх банков

Говорит Москва05:31
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
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Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
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Защитник Максим Чудинов продлил соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".
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Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель

Если новые договоренности не будут заключены, стоимость барреля нефти может упасть ниже, до $30, полагает министр.
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Зрители выбрали лучшие мультики «Союзмультфильма»

Обновлено в 06:59
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Суд отказал следствию в просьбе отправить Ивана Голунова под стражу

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест до 7 августа.
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Происшествия

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Обновлено в 05:28
Политика

Путину доложили о деле Голунова

Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Происшествия

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Обновлено в 10:07
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Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Общество

Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде

Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Экономика

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Обновлено в 09:16
Политика

Зеленский решил уволить всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Издание The Hill признало новейшее оружие России главной проблемой США

Соединенные Штаты считают, что именно новейшее оружие Китая и России, а не международный терроризм, Иран или даже Северная Корея, представляет собой наиболее серьезную угрозу национальной безопасности Америки.
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Происшествия

Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Общество

Стали известны первые результаты ЕГЭ в Челябинской области

Выпускникам челябинских школ есть чем похвастаться В Челябинской области озвучили первые результаты Единого государственного экзамена.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Более ста человек убиты во время нападения на деревню в Мали

Обновлено в 09:47
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Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
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Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%

Обновлено в 07:29
Происшествия

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
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СМИ сообщили о массовом отказе таксистов от заказов в центре Москвы

Московские таксисты стали массово отказываться от заказов в центре города из-за большого количества запрещающих знаков.
Обновлено в 11:22
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Кировчане увидят противостояние Юпитера

Обновлено в 08:52
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