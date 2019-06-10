Экономика
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющейКоммерсантъ 04:49
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
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с чего всё началось
Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.Коммерсантъвчера в 10:21
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Происшествия
Фура врезалась в колонну МЧС на трассе под Тулой
Обновлено в 05:44
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера осудили на 11 лет
Обновлено в 06:42
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Политика
Песков прокомментировал дело журналиста Голунова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 07:08
Политика
Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Происшествия
На Урале очевидец спас младенца, выброшенного из окна
Как сообщает пресс-служба ведомства, пьяный житель Североуральска выбросил из окна первого этажа трехмесячного мальчика.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Происшествия
СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве
Следствие просит арестовать шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГСУСК России по столице.
Обновлено в 05:00
Авто
Опубликованы первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Канады из-за штрафа Феттеля
Победу в гонке седьмого этапа чемпионата «Формулы-1» на Гран-при Канады одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, несмотря на то, что пришел к финишу не первым.
Обновлено вчера в 19:39
Здоровье
Фармаколог дал рекомендации по сбору дорожной аптечки в отпуск
«Чтобы избежать изжоги и дискомфорта в области живота и эпигастрии, необходимо положить в аптечку препараты из группы антацидов — алюминия фосфат, ангидрит и магния карбонат», — цитирует Журавлеву агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 06:30
Политика
Тимошенко заявила о готовности к коалиции с партией Зеленского
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука объединиться с ее партией для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:10
Политика
Демпартия Молдавии открыла сбор подписей за отставку Додона
Демократическая партия Молдавии объявила о начале кампании по сбору подписей за отставку президента страны Игоря Додона, сообщили в пресс-службе политического объединения.
Обновлено в 05:59
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
В Японии установили причину крушения истребителя F-35A
Причиной ЧП с истребителем F-35A Воздушных сил самообороны Японии стал человеческий фактор.
Обновлено в 07:22
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Происшествия
Сотрудница «Алросы» попалась на краже алмазов на миллионы долларов
Сотрудница крупнейшей алмазодобывающей российской компании "Алроса" с сообщниками была задержана за кражу более 500 алмазов и бриллиантов, сообщает РИА "Новости" По данным официального представителя СК Светланы Петренко, сумма украденного исчисляется миллионами долларов.
Обновлено в 04:16
Авто
Названы самые популярные подержанные автомобили Opel в России
По итогам первых четырех месяцев 2019 г. самой популярной моделью Opel на вторичном рынке стала Astra, разошедшаяся тиражом в 18 393 автомобиля.
Обновлено в 05:21
Политика
Зеленский отшутился на обвинения в плагиате речи Порошенко
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на обвинения администрации бывшего главы государства Петра Порошенко о том, что он якобы позаимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 07:22
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Футбол
Адвокат Мамаева заявил, что суд не пустил детей футболиста в СИЗО
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту в свидании с детьми.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер сыграли свадьбу
Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт женился на дочери известного актёра Кэтрин Шварценеггер.
Обновлено в 04:53
Энергетика
Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррель
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что описанный первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым сценарий падения цен на нефть до 30 долларов за баррель, если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+, не исключен.
Обновлено в 07:36
Здоровье
Вспышка менингококковой инфекции случилась в Новосибирске
Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Новосибирске, сообщает НГС.
Обновлено в 06:05
Политика
Путин призвал мировое сообщество искать альтернативы конфронтации
Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество искать альтернативы росту конфронтации и методу санкций, который используется некоторыми странами ради продвижения собственных интересов.
Обновлено в 05:40
Общество
Новую концепцию КоАП опубликуют на этой неделе
Новая концепция Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ будет опубликована на этой неделе, заявил руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.
Обновлено вчера в 18:38