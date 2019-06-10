Политика

Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющейКоммерсантъ 04:49

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
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Утечка на миллион

Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.
Коммерсантъвчера в 10:21

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Роскомнадзор назвал вопиющей утечку данных почти миллиона клиентов нескольких российских банков

Эхо Москвы05:31

Роскомнадзор назвал вопиющей утечку данных клиентов трех банков

Ведомости05:14

Роскомнадзор назвал вопиющей утечку данных 900 тысяч банковских клиентов

Интерфакс05:16

Роскомнадзор пообещал проверить утечку данных клиентов российских банков

РБК05:20

Роскомнадзор прокомментировал утечку личных данных клиентов банков

RT на русском05:12

Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей

Коммерсантъ04:49

Роскомнадзор может заблокировать ресурс с данными клиентов трёх банков

Говорит Москва05:31
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:27, Ашберн
Происшествия

Кадыров одобрил освобождение по УДО чеченского правозащитника Титиева

Обновлено в 11:43
Происшествия

В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб

В Нью-Йорке вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания, сообщило пожарное управление Нью-Йорка.
Обновлено в 14:15
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Футбол

Французских экспертов отстранили за высказывания про ситуацию Неймара

Эксперты французского телеканала RMC Жером Ротен и Даниэль Риоло позволили себе некорректные высказывания в адрес Наджилы Триндаде, которая ранее обвинила нападающего "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:13
Политика

Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным

В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23
Футбол

Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит

Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».
Обновлено в 15:20
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Баскетболисты московского ЦСКА сумели обыграть «Химки» в третьей игре финальной серии Единой лиги ВТБ и завоевали чемпионский титул.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Егор Крид отдает «Гелик» за лайки

Егор Крид решил разыграть среди подписчиков своего инстаграме автомобиль марки Mercedes Gelandewagen.
Обновлено вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Бари Алибасов все еще находится в состоянии медикаментозной комы

Добавим, что музыкант и продюсер Бари Алибасов 4 июня случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его, по предположительной информации, с водой.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Наука

В условиях космоса кислоты могут не диссоциировать

Если в нормальных условиях соляная кислота вступает в контакт с молекулами воды, то кислота немедленно диссоциирует, высвобождая свой протон.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Космос

Россияне смогут увидеть Юпитер после 10 июня

Согласно предоставленному сообщению от Московского планетария, 10 июня в 18:00 (мск) Юпитер будет находиться в месте противостояния Солнцу и займет третье место на небе вместе с Луной и Венерой.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

Спецкор издания "Медуза" Иван Голунов – автор ряда расследований о коррупции – был задержан в четверг днем в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки

Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова для проверки.
Обновлено в 14:39
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Футбол

Черчесов высказался о сборной Кипра

Черчесов считает, что россиян ждет непростой матч, поскольку сборная Кипра – сильная и хорошо организованная команда.
Обновлено в 08:45
Авто

Первый серийный электрокар Mazda дебютирует в 2020 году

Первая серийная модель Mazda с полностью электрической силовой дебютирует в 2020 году.
Обновлено в 15:10
Общество

В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии

Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Гаджеты

Xiaomi лишила недорогие смартфоны тестовых прошивок MIUI

Компания Xiaomi сообщила о намерении сфокусироваться на разработке бета-версий прошивок MIUI только для новых смартфонов и исключила из программы бета-тестирования «старые» модели смартфонов.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Рыбный цех загорелся в Астрахани

Обновлено в 13:41
Политика

Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 10:48
Политика

МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе

"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
Обновлено в 14:56
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Общество

Сергей Шнуров написал стихотворение о задержании Ивана Голунова

Обновлено в 08:17
Общество

Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома

Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Общество

Газеты со спецвыпуском про Голунова выставили на «Авито»

Объявление о продаже номеров газет «Коммерсант», РБК и «Ведомости», которые сделали спецвыпуск о журналисте Иване Голунове, появилось на сайте «Авито».
Обновлено в 06:46
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