Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющейКоммерсантъ 04:49

Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.

с чего всё началось

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