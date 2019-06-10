Политика
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющейКоммерсантъ 04:49
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
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с чего всё началось
Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.Коммерсантъвчера в 10:21
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Политика
Путину доложили о деле Голунова
Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Здоровье
Диетологи назвали зелень, продлевающую молодость
Всего один пучок зелени, по мнению врачей-диетологов, содержит большую часть витаминов и микроэлементов, необходимых человеку в день.
Обновлено в 05:54
Экономика
В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.
Обновлено в 08:36
Политика
Песков подтвердил визит Путина в Саудовскую Аравию в октябре
Обновлено в 06:50
Теннис
Мария Шарапова получила wild card на турнир на Мальорке
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Комиссия ВСУ обнаружил у солдат в Донбассе вшей и кишечную палочку
Комиссия ВСУ выявила в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде педикулез (заболевание кожи и волос, вызванное паразитирование вшей) и кишечную палочку.
Обновлено в 07:51
ЖКХ
Ремонт смытой дождём улицы в Севастополе обойдётся в 9 млн рублей
Обновлено в 07:37
Космос
«Роскосмос» впервые заказал ракету-носитель «Ангара»
"Роскосмос" в понедельник разместил на сайте госзакупок первый заказ на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2": с ее помощью планируется отправить на орбиту три спутника связи "Гонец-М".
Обновлено в 08:34
Происшествия
Около ста человек погибли при нападении на деревню в Мали
Напавшие на деревню в Мали убили около ста человек. Инцидент произошел в центральной части страны, передает BBC.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Политика
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Музыка
Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника
Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».
Обновлено в 05:39
Политика
РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено 08 июня в 16:21
Наука
Названы четыре главные угрозы человечеству
Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Происшествия
Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью
По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Сын Алибасова: отец не сможет самостоятельно глотать
Сын продюсера и музыканта Бари Алибасова рассказал о состоянии отца.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.
Обновлено в 08:27
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова
Обновлено в 08:44
Общество
Представлена концепция нового КоАП
Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой
В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Стюарды посчитали, что Феттель выдавливал Хэмилтона, уже восстановив контроль
По данным источника, стюарды изучили действия Феттеля в момент, когда он уже восстановил контроль над машиной.
Обновлено в 08:01