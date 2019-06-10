Политика

Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющейКоммерсантъ 04:49

Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
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с чего всё началось

Утечка на миллион

Персональные данные клиентов банков оказались в сети Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый.
Коммерсантъвчера в 10:21

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Личные данные клиентов Альфа-банка, ОТП-Банка и ХКФ-Банка отказались в открытом доступе

Эхо Москвы07:00

Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей

Коммерсантъ04:49

Роскомнадзор назвал вопиющей утечку данных 900 тысяч банковских клиентов

Интерфакс05:16

Роскомнадзор назвал вопиющей утечку данных клиентов трех банков

Ведомости05:14

Роскомнадзор прокомментировал утечку личных данных клиентов банков

RT на русском05:12

Роскомнадзор пообещал проверить утечку данных клиентов российских банков

РБК05:20

Роскомнадзор может заблокировать ресурс с данными клиентов трёх банков

Говорит Москва05:31
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу

Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 07:54
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Политика

Путину доложили о деле Голунова

Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Диетологи назвали зелень, продлевающую молодость

Всего один пучок зелени, по мнению врачей-диетологов, содержит большую часть витаминов и микроэлементов, необходимых человеку в день.
Обновлено в 05:54
Экономика

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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.
Обновлено в 08:36
Политика

Песков подтвердил визит Путина в Саудовскую Аравию в октябре

Обновлено в 06:50
Теннис

Мария Шарапова получила wild card на турнир на Мальорке

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Армия и оружие

Комиссия ВСУ обнаружил у солдат в Донбассе вшей и кишечную палочку

Комиссия ВСУ выявила в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде педикулез (заболевание кожи и волос, вызванное паразитирование вшей) и кишечную палочку.
Обновлено в 07:51
ЖКХ

Ремонт смытой дождём улицы в Севастополе обойдётся в 9 млн рублей

Обновлено в 07:37
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Космос

«Роскосмос» впервые заказал ракету-носитель «Ангара»

"Роскосмос" в понедельник разместил на сайте госзакупок первый заказ на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2": с ее помощью планируется отправить на орбиту три спутника связи "Гонец-М".
Обновлено в 08:34
Происшествия

Около ста человек погибли при нападении на деревню в Мали

Напавшие на деревню в Мали убили около ста человек. Инцидент произошел в центральной части страны, передает BBC.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Автоспорт

Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка

Обновлено в 07:04
Политика

Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Музыка

Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника

Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».
Обновлено в 05:39
Политика

РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

Обновлено 08 июня в 16:21
Наука

Названы четыре главные угрозы человечеству

Агентство создало специальный сайт How Will The World End (Каким будет конец света — прим.), на котором подробно рассказывается об основных угрозах жизни человечества.
Обновлено вчера в 09:30
Общество

Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Обновлено в 07:45
Происшествия

Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью

По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Сын Алибасова: отец не сможет самостоятельно глотать

Сын продюсера и музыканта Бари Алибасова рассказал о состоянии отца.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Обновлено в 06:21
Происшествия

Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Политика

На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.
Обновлено в 08:27
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова

Обновлено в 08:44
Общество

Представлена концепция нового КоАП

Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой

В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Стюарды посчитали, что Феттель выдавливал Хэмилтона, уже восстановив контроль

По данным источника, стюарды изучили действия Феттеля в момент, когда он уже восстановил контроль над машиной.
Обновлено в 08:01
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