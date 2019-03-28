Роскомнадзор нашел новый способ блокировки TelegramСобака.ru 04:22

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

с чего всё началось

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