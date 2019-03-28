Технологии
Роскомнадзор нашел новый способ блокировки TelegramСобака.ru 04:22
Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
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с чего всё началось
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.РБКвчера в 14:31
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Источник: операторам связи предложили протестировать механизм блокировки Telegram
Московский Комсомолецвчера в 17:43
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
Обновлено в 04:31
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено вчера в 05:47
Авто
Пикап УАЗ стал папамобилем в сериале Соррентино «Новый Папа»
Итальянские СМИ сообщают, что после этого создатели сериала обратились за помощью к официальному дилеру Ульяновского автозавода в Италии, где автомобилю придали соответствующую статусность.
Обновлено в 06:54
Политика
Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине
Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.
Обновлено в 07:33
Кино
Умерла французский режиссер Аньес Варда
Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда умерла в возрасте 90 лет, сообщается на сайте радиостанции France Inter.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Израиль нанес авиаудар по Алеппо
Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено вчера в 01:32
Происшествия
В Москве задержали избивавшую детей няню
Обновлено в 08:14
Общество
В «Час Земли» отключат подсветку Кремля и Госдумы
В акции примут участие такие знаковые объекты столицы, как храм Христа Спасителя, Госдума РФ и Совет Федерации, Большой театр, стадион «Лужники», парки Горького, ВДНХ, «Сокольники», «Зарядье», «Царицыно».
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов
Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Общество
Медведев поручил разработать меры по возвращению в Россию молодых специалистов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал руководство IT-компаний продумать систему мотивации для возвращения молодых специалистов на родину.
Обновлено в 08:20
Экономика
Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублей
Объём выручки предприятий группы «Россети» по итогам работы в 2018 году составил 1021,6 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).
Обновлено в 06:31
Политика
Порошенко заявил, что Коломойский мстит Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что владелец телеканала «1+1» бизнесмен Игорь Коломойский распространяет лживую информацию о нём с целью отомстить государству за национализацию ПриватБанка, которая состоялась в 2016 году.
Обновлено в 05:20
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Общество
В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца
В музеях Москвы меняется график бесплатного посещения музеев.
Обновлено в 01:02
Политика
Кто выйдет во второй тур выборов на Украине
Большинство украинцев считают, что во второй тур президентских выборов выйдут Владимир Зеленский и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, следует из данных опроса социологического агентства «Рейтинг».
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Общество
Медведев поделился «лайфхаком», как противостоять хейтерам в соцсетях
Отвечая на просьбу ведущей Яны Чуриковой поделиться своим "лайфхаком" противостояния хейтерам, Медведев отметил, что "к этому нужно привыкнуть".
Обновлено в 08:09
Теннис
Денис Шаповалов: «Всю жизнь ждал матча с Федерером»
Обновлено в 08:00
Происшествия
Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали его арест
Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали в Мосгорсуде его арест.
Обновлено в 03:55
Энергетика
Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива
Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
«За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почетное звание народный артист РФ Пореченкову Михаилу Евгеньевичу», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 07:15
Футбол
УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиков
УЕФА объявил о санкциях в отношении «Шахтера» за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе «Металлист».
Обновлено вчера в 14:15
Здоровье
Юноша из Индии умер после поедания непрожаренного мяса
Обновлено в 02:46
Спорт
Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей
Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество
"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
Обновлено в 07:16
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам
Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 10:19
Культура
Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 07:03
Наука
Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров
Обновлено в 05:17