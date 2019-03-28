Технологии
Роскомнадзор нашел новый способ блокировки TelegramСобака.ru 04:22
Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
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с чего всё началось
По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.РБКвчера в 14:31
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Источник: операторам связи предложили протестировать механизм блокировки Telegram
Московский Комсомолецвчера в 17:43
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Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму
Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».
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Здоровье
Столичные врачи сами приехали к маленьким пациентам Челябинска
В рамках благотворительного проекта от ПАО «НОВАТЭК» на Южный Урал приехали лучшие врачи Российской детской клинической больницы.
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Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
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Спорт
Доходы СБР в 2019 году составят 128 миллионов рублей
Расходы СБР в этом году составят 116,24 миллиона рублей.
Обновлено в 04:23
Кино
Рассказ Стивена Кинга экранизировали в России
Режиссер Александр Домогаров-младший выложил на YouTube свой первый короткометражный фильм «Пустите детей» по мотивам рассказа знаменитого американского писателя Стивена Кинга.
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц
15 января британский государственный реестр юрлиц уведомил Telegram Messenger LLP, что, "если не будет указано обратное, по истечении двух месяцев с указанной даты название Telegram Messenger LLP будет вычеркнуто из реестра и товарищество с ограниченной ответственностью будет распущено".
Обновлено в 04:54
Авто
Назван лучший компактный автомобиль на российском рынке
Обновлено в 04:44
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WSJ: сбой в бортовой системе мог привести к крушению Boeing в Эфиопии
Стали известны предварительные причины авиакастрофы, которую в Эфиопии потерпел пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines.
Обновлено в 05:14
Наука
Ученые полагают, что полет к Марсу изменит психику космонавтов
Обновлено вчера в 13:22
Хоккей
«Даллас» обыграл «Эдмонтон», Радулов забросил 26-ю шайбу в сезоне
В составе "Далласа" Александр Радулов стал автором гола. Российский нападающий в 66 матчах набрал 65 (26+39) очков.
Обновлено вчера в 23:52
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Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
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Леонтьев назвал «детским садом» обсуждение поцелуя Сечина и Тимченко
Хоккеисты ЦСКА (генеральный партнёр клуба «Роснефть») победили СКА со счетом 2:1. Геннадий Тимченко занимает пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги и президента СКА.
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Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Авто
Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA
Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
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Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
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Haval удвоит дилерскую сеть в России
Компания Haval в числе своих приоритетных задач в России на ближайший период ставит развитие дилерской сети.
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Семью из трех человек зарезали в Хабаровске
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Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенного в новосибирском наукограде Кольцово, создали "живую" вакцину от гриппа.
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Красноярские медведи выбрали президента Украины
Обитатели парка флоры и фауны "Роев ручей" Буян и Аврора провели собственные выборы президента Украины.
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