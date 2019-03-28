Технологии

Роскомнадзор нашел новый способ блокировки TelegramСобака.ru 04:22

Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
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с чего всё началось

Роскомнадзор предложил протестировать Рунет на «суверенность»

По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.
РБКвчера в 14:31

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Роскомнадзор предложил протестировать Рунет на «суверенность»

РБКвчера в 14:31

СМИ: Роскомнадзор собирается протестировать Рунет на «суверенность». Ведомство придумало новые способы блокировки Telegram

Фонтанка.Рувчера в 15:19

РБК: Роскомнадзор предложил операторам протестировать решения для закона о Рунете

ТАССвчера в 16:26

Российский интернет заранее проверят на устойчивость

Lenta.ruвчера в 15:30

Чиновники нашли «эффективное решение» для блокировки Telegram

Ведомостивчера в 14:21

Роскомнадзор нашел новое решение для блокировки Telegram

Эхо Москвывчера в 18:03

Источник: операторам связи предложили протестировать механизм блокировки Telegram

Московский Комсомолецвчера в 17:43
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Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму

Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».
Обновлено в 02:04
Здоровье

Столичные врачи сами приехали к маленьким пациентам Челябинска

В рамках благотворительного проекта от ПАО «НОВАТЭК» на Южный Урал приехали лучшие врачи Российской детской клинической больницы.
Обновлено вчера в 09:20
Технологии

Компания Boston Dynamics показала робота-грузчика Handle

Американская компания Boston Dynamics опубликовала видео с участием обновленного робота-грузчика, который получил название Handle.
Обновлено в 03:43
Политика

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Кино

Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля

В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».
Обновлено в 03:14
Спорт

Доходы СБР в 2019 году составят 128 миллионов рублей

Расходы СБР в этом году составят 116,24 миллиона рублей.
Обновлено в 04:23
Кино

Рассказ Стивена Кинга экранизировали в России

Режиссер Александр Домогаров-младший выложил на YouTube свой первый короткометражный фильм «Пустите детей» по мотивам рассказа знаменитого американского писателя Стивена Кинга.
Обновлено вчера в 09:15
Общество

Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц

15 января британский государственный реестр юрлиц уведомил Telegram Messenger LLP, что, "если не будет указано обратное, по истечении двух месяцев с указанной даты название Telegram Messenger LLP будет вычеркнуто из реестра и товарищество с ограниченной ответственностью будет распущено".
Обновлено в 04:54
Авто

Назван лучший компактный автомобиль на российском рынке

Обновлено в 04:44
Происшествия

Делавший селфи мужчина сорвался с обрыва Большого Каньона

Обновлено в 05:06
Происшествия

WSJ: сбой в бортовой системе мог привести к крушению Boeing в Эфиопии

Стали известны предварительные причины авиакастрофы, которую в Эфиопии потерпел пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines.
Обновлено в 05:14
Наука

Ученые полагают, что полет к Марсу изменит психику космонавтов

Обновлено вчера в 13:22
Хоккей

«Даллас» обыграл «Эдмонтон», Радулов забросил 26-ю шайбу в сезоне

В составе "Далласа" Александр Радулов стал автором гола. Российский нападающий в 66 матчах набрал 65 (26+39) очков.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
Хоккей

Леонтьев назвал «детским садом» обсуждение поцелуя Сечина и Тимченко

Хоккеисты ЦСКА (генеральный партнёр клуба «Роснефть») победили СКА со счетом 2:1. Геннадий Тимченко занимает пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги и президента СКА.
Обновлено в 04:22
Экономика

Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России

По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
Обновлено в 04:01
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Авто

Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA

Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено 27 марта в 10:57
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Авто

Haval удвоит дилерскую сеть в России

Компания Haval в числе своих приоритетных задач в России на ближайший период ставит развитие дилерской сети.
Обновлено в 02:53
Хоккей

Овечкин не попал в пустые ворота и не забросил 50-ю шайбу в сезоне

Обновлено в 04:24
Политика

Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса

Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Семью из трех человек зарезали в Хабаровске

Обновлено в 03:52
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Технологии

Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено вчера в 16:32
Общество

Новосибирские ученые создали «живую» вакцину от гриппа

Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", расположенного в новосибирском наукограде Кольцово, создали "живую" вакцину от гриппа.
Обновлено в 05:01
Политика

Красноярские медведи выбрали президента Украины

Обитатели парка флоры и фауны "Роев ручей" Буян и Аврора провели собственные выборы президента Украины.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика

Хаб группы «Аэрофлот» в Красноярске начнет работу в 2020 году

Обновлено в 04:52
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