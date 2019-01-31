Политика

Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя «Би-Би-Си» в РоссииИнтерфакс 06:42

Роскомнадзор выявил нарушения в ходе внеплановой проверки российского вещателя телеканала BBC World News и проводит оценку их процессуального статуса, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
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Би-би-си сохраняет приверженность своей позиции в вопросе о соблюдении законодательства РФ

ТАСС08:37

Роскомнадзор выявил нарушения в работе BBC

Rambler News Service06:30

Роскомнадзор нашел у Би-би-си нарушения

Коммерсантъ06:52

Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя BBC World News в России

РБК06:49

Роскомнадзор заявил о нарушениях у вещателя BBC на территории России

RT на русском06:47

Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя «Би-Би-Си» в России

Интерфакс06:42

Роскомнадзор нашел нарушения у российского вещателя Би-би-си

РИА Новости06:58
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
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Без лишних реверансов: на видео Су-27 жёстко отогнал истребитель НАТО

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Рестайлинговый Mercedes-Benz V-Class приедет в Россию летом

Корреспондент "РГ" поприсутствовал на первой официальной презентации этой новинки в Штутгарте, где рестайлинговый минивэн V-Class торжественно представил глава дизайнерской команды Mercdes-Benz Vans Кай Зибер.
Обновлено в 09:10
Авто

У Chevrolet Corvette С7 появилась финальная версия

В этом году компания Chevrolet представит восьмое поколения спорткара Corvette, напоследок американцы решили порадовать поклонников модели с индексом С7 двумя спецверсиями под названием Final Edition.
Обновлено в 03:44
Общество

«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс

«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Суд арестовал фигуранта по делу сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы в четверг, 31 января, арестовал директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева по делу сенатора Рауфа Арашукова.
Обновлено в 10:42
Общество

Власти Москвы не ждут перебоев с поставками продуктов

Ранее в СМИ появилась информация о возможных перебоях с поставками продуктов в Москву, а также их удорожанием из-за изменений правил передвижения грузовых машин в Москве.
Обновлено в 01:49
Авто

Volkswagen показал электрический багги на эскизе

Компания Volkswagen поделилась эскизными изображениями своей новинки — багги с электрической силовой установкой.
Обновлено в 02:36
Космос

Запуск спутников на треснувшем «Фрегате» перенесен на 27 февраля

В четверг для дополнительных проверок разгонного блока "Фрегат" на космодром Куру вылетели российские специалисты.
Обновлено в 07:54
Политика

Европарламент признал Гуаидо законным президентом Венесуэлы

Европарламент большинством голосов признал оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.
Обновлено в 07:55
Общество

В Ессентуках нашли тайник охранника Николая II

Обновлено в 07:39
Интернет

Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс»

Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.
Обновлено в 07:34
Гаджеты

Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Обновлено в 11:06
Экономика

Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов

Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты

Apple планирует выпустить iPhone с лазерной 3D-камерой

Apple намерена и дальше развивать технологию дополненной реальности и новая 3D-камера позволит значительно расширить возможности данной технологии.
Обновлено в 03:08
Экономика

Набиуллина предупредила о рисках создания зарплатного реестра

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью «Ведомостям» говорила, что регулятор проработал вопрос создания единого зарплатного реестра и пришел к выводу, что «недостатки этого подхода перевешивают его преимущества».
Обновлено в 08:04
Происшествия

В Петербурге за день эвакуировали 17,5 тыс. человек с 55-ти объектов

Обновлено в 10:04
Авто

Первый седан Lada Vesta Sport купил губернатор Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал первым покупателем новой Lada Vesta Sport, передает 31 января пресс-служба компании «АвтоВАЗ».
Обновлено в 06:59
Гаджеты

Найден простой способ взломать iPhone по номеру телефона

По словам Севима, при регистрации Apple ID номер телефона связывается с аккаунтом iCloud, где могут храниться данные владельца смартфона.
Обновлено в 06:46
Авто

LADA Vesta Sport оценили дороже 1 миллиона рублей

Планка в 1 млн руб превышена впервые с момента деноминации 1998 года.
Обновлено вчера в 04:30
Политика

Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

Шоумен и актер Владимир Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 09:21
Политика

Путин: на Украине реализуется не имеющий отношения к вере проект

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине в настоящее время реализуется не имеющий отношения к вере фальшивый проект.
Обновлено в 08:54
Экономика

У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард

Глава «Газпрома» Алексей Миллер владеет квартирой в центре Санкт-Петербурга площадью 1396,3 квадратных метра и стоимостью не менее миллиарда рублей.
Обновлено в 06:17
Транспорт

В Москве появится первый турбоперекресток

Обновлено в 08:34
Политика

Абэ: четыре спорных острова не являются частью Курил

Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что "четыре северных острова", на которые претендует Токио, не являются частью Курильских островов.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» более 10 объектов в Москве

Обновлено в 05:03
Происшествия

СК показал видео с подозреваемыми по делу Арашукова

Следственный комитет России опубликовал на своем канале в YouTube видео с фигурантами дела о хищении природного газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. Как сообщает СК, советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова допрашивают в качестве подозреваемого.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Самолёт авиакомпании «Россия» летел из Москвы в Петербург 5,5 часов

Обновлено в 09:25
Общество

В Москве назвали самые необычные имена детей в 2018 году

В столичном управлении ЗАГС рассказали, какие наиболее необычные имена давали родители своим детям, рождённым в 2018 году.
Обновлено в 06:43
Авто

Volvo привезет в РФ бюджетную версию кроссовера Volvo XC40

На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Дочь арестованной активистки «Открытой России» умерла в реанимации

В реанимации скончалась дочь активистки «Открытой России» (ОР) Анастасии Шевченко, сообщил РБК председатель движения Андрей Пивоваров и подтвердила пресс-секретарь ОР Наталья Грязневич.
Обновлено в 04:38
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