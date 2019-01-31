Политика
Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя «Би-Би-Си» в РоссииИнтерфакс 06:42
Роскомнадзор выявил нарушения в ходе внеплановой проверки российского вещателя телеканала BBC World News и проводит оценку их процессуального статуса, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
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Происшествия
Опубликовано видео обыска в особняке по делу Арашуковых
Обновлено в 08:48
Авто
Губернатор Самарской области купил новую Lada Vesta Sport
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приобрёл новый автомобиль Lada Vesta Sport, поступивший в продажу в четверг, 31 января.
Обновлено в 08:49
Политика
Европарламент поддержал Хуана Гуайдо
Европарламент принял резолюцию, в которой призывает страны ЕС и главу европейской дипломатии Федерику Могерини признать Хуана Гуайдо лидером Венесуэлы до тех пор, пока в ней не пройдут «свободные и прозрачные» президентские выборы.
Обновлено в 06:37
Политика
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €10 млн за высылку грузин в 2006 году
Шестнадцатью голосами «за» при одном «против» судьи Большой палаты Европейского суда по правам человека постановили, что Россия должна выплатить Грузии €10 млн.
Обновлено в 06:14
Общество
Власти Москвы не ждут перебоев с поставками продуктов
Ранее в СМИ появилась информация о возможных перебоях с поставками продуктов в Москву, а также их удорожанием из-за изменений правил передвижения грузовых машин в Москве.
Обновлено в 01:49
Политика
Путин: на Украине реализуется не имеющий отношения к вере проект
Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине в настоящее время реализуется не имеющий отношения к вере фальшивый проект.
Обновлено в 08:54
Авто
Новый внедорожник KIA Mohave почти готов
Новинка, покрытая камуфляжем, очень напоминает внешностью дебютировавший на автосалоне в Детройте кроссовер Kia Telluride, но под маскировкой угадываются черты модели Mohave.
Обновлено в 01:17
Гаджеты
Apple планирует выпустить iPhone с лазерной 3D-камерой
Apple намерена и дальше развивать технологию дополненной реальности и новая 3D-камера позволит значительно расширить возможности данной технологии.
Обновлено в 03:08
Происшествия
У арестованного сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки
При обысках в доме у сенатора Рауфа Арашукова, задержанного в среду, нашли холодное оружие, золотые слитки и наличные деньги.
Обновлено в 04:16
Транспорт
В Москве появится первый турбоперекресток
Обновлено в 08:34
Происшествия
Однокурсники Рауфа Арашукова не вспомнили такого студента
Выпускники Ставропольского государственного университета, в котором согласно официальной биографии учился сенатор Рауф Арашуков, не вспомнили такого студента.
Обновлено в 09:36
Экономика
У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард
Глава «Газпрома» Алексей Миллер владеет квартирой в центре Санкт-Петербурга площадью 1396,3 квадратных метра и стоимостью не менее миллиарда рублей.
Обновлено в 06:17
Интернет
Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс»
Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Москве задержали наркоманку, прославившуюся после скандальной статьи
В Москве задержали наркоманку Анну Глазову, которая стала известна после статьи на ресурсе "Батенька, да вы трансформер", рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
Обновлено в 09:14
Авто
Volkswagen показал концепт электрического пляжного багги
В конце 1960-х годов в США начала набирать популярность тенденция снимать с Volkswagen Beetle некоторые детали экстерьера, чтобы превратить модель в багги.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
В Ессентуках нашли тайник охранника Николая II
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Ростовской области сухогруз сел на мель
Обновлено в 09:16
Экономика
Банк России раздал обещания и предупреждения
Регулятор ответил на многие вопросы, которых избегал ранее Сегодня на встрече с банкирами в подмосковному пансионате БОР глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала ряд важных заявлений по наболевшим вопросам для банковского сообщества.
Обновлено в 09:10
Авто
Volvo привезет в РФ бюджетную версию кроссовера Volvo XC40
На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 05:21
Общество
«Аэрофлот» вернет в меню для эконом-класса вино и пиво
В меню для пассажиров эконом-класса авиакомпании "Аэрофлот" с февраля вернут вино и пиво. Об этом перевозчик сообщил РИА Новости.
Обновлено в 09:38
Гаджеты
Puma представила свои кроссовки с автоматической шнуровкой
Компания Puma анонсировала кроссовки Fi, оснащённые системой автоматической шнуровки.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Галкин ответил в сети на критику Ахеджаковой
Пародист Максим Галкин ответил в сети на критику в свой адрес со стороны народной артистки Российской Федерации Лии Ахеджаковой.
Обновлено в 09:31
Экономика
Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине
Обновлено в 09:21
Общество
Московский суд оштрафовал требовавшего повысить зарплату уральца
Тверской районный суд Москвы оштрафовал рабочего расположенного в Сухом Логу завода "ФОРЭС" Рустама Корелина за пикет на Красной площади.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Санкт-Петербурге эвакуировали главный офис «ВКонтакте»
Обновлено в 06:32
Экономика
Акционеры «Совхоза имени Ленина» увеличили сумму иска к Грудинину
Представитель шести акционеров подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» заявил в арбитражном суде Московской области об увеличении суммы исковых требований к Павлу Грудинину с 1,1 млрд до 2,1 млрд рублей.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
Назван простой способ взломать iPhone по номеру телефона
Проведя собственное исследование, Севим заметил, что любой зарегистрированный в iCloud пользователь может указать в сведениях чужой номер телефона и таким способом получить часть данных, связанных в системе с этим номером.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Задержанного сенатора Арашукова навестили в СИЗО «Лефортово»
Сенатор от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауф Арашуков находится в СИЗО «Лефортово», его навестили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
Обновлено в 03:42