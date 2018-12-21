Политика

Роскомнадзор начал проверку в отношении канала BBC World News
Известия
02:19

Роскомнадзор начал проверку в отношении телеканала BBC World News в связи с решением британского регулятора Ofcom в отношении RT, сообщается на сайте ведомства.
Известия02:19

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Би-би-си заявила, что не нарушает российских законов

ТАСС04:53

Би-би-си прокомментировала заявление Роскомнадзора о проверке

РБК04:27

В Би-би-си прокомментировали проверку Роскомнадзора

РИА Новости04:25

Проверяемый Роскомнадзором телеканал «Би-би-си» заявил о соблюдении законов РФ

Интерфакс04:05

Роскомнадзор начал проверку Би-би-си

Коммерсантъ02:30

В ВВС заявили о соблюдении законодательства России

RT на русском04:20

Роскомнадзор начал проверку в отношении телеканала BBC World News

Якутия 2402:05
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Политика

В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии

В Москве пока не понимают, как, когда и куда уходят американцы в Сирии, нет ясности и по поводу того, что означает "следующая фаза" кампании, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:36
Политика

Трамп заявил об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса

Обновлено вчера в 18:02
Политика

ОБСЕ призвала расследовать нарушения прав человека в Чечне

В ОБСЕ представили доклад о нарушениях прав человека в Чечне. Документ был подготовлен по инициативе 16 западных стран.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

Ракета «Протон-М» вывела на орбиту военный спутник

Обновлено в 04:48
Политика

Мэра Смоленска досрочно отправили в отставку

Обновлено в 02:55
Политика

Власти Петербурга отказались верить пожаловавшейся Путину дольщице

Обновлено в 05:39
Политика

Песков назвал вывод UC Rusal из-под санкций корпоративным вопросом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вывод компании UC Rusal из-под санкций США является корпоративным вопросом, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:57
Политика

В Белоруссии признали раскольнической «новую церковь» Украины

Белорусская православная церковь Московского патриархата (БПЦ) официально объявила объединенную автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ) «раскольниками».
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Украина перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морей

Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во время посещения подконтрольной Киеву части Донецкой области.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

Совфед одобрил закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК

Совет Федерации на последнем заседании осенней сессии одобрил пакет законов о смягчении 282-й статьи УК об экстремизме, в частности за репосты в интернете.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

МИД Турции не подтвердил информацию о передаче США С-400 для изучения

Турецкий МИД не подтвердил информацию о том, что Анкара якобы предлагала Вашингтону изучить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 после закупки у России.
Обновлено в 01:40
Политика

МИД: Запад не реагирует на попытки Киева сделать убийц героями

Украина пытается "сделать национальными героями заклейменных позором бандитов", говорится в заявлении.
Обновлено в 04:10
Политика

Кемеровская область официально станет Кузбассом

Власти Кемеровской области пояснили, что названия «Кемеровская область» и «Кузбасс» будут иметь равнозначную юридическую силу, и заверили, что такие изменения не потребуют каких-либо дополнительных расходов из федерального бюджета.
Обновлено в 02:34
Политика

Песков анонсировал рабочую встречу Путина с Медведевым

Обновлено в 04:46
Политика

Абдулатипов стал постпредом при Исламском сотрудничестве

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Рамзана Абдулатипова постоянным представителем при Организации исламского сотрудничества в городе Джидда Саудовской Аравии.
Обновлено в 05:30
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