с чего всё началось

Мне искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами…Но грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ… не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа.

Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в интернете. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Политика Политика Лавров оценил решение США о выводе войск из Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал заявление о выводе войск США из Сирии.

Политика Политика Трамп объявил об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса Президент США Дональд Трамп объявил, что министр обороны Джеймс Мэттис уйдет на пенсию в конце февраля 2019 года.

Политика Политика Албин заявил о готовности уйти в отставку после скандала с дольщиками

Политика Политика Путин и Медведев обсудили реализацию нацпроектов Президент России Владимир Путин обсудил с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым реализацию нацпроектов.

Политика Политика ОБСЕ призвала расследовать нарушения прав человека в Чечне В ОБСЕ представили доклад о нарушениях прав человека в Чечне. Документ был подготовлен по инициативе 16 западных стран.

Политика Политика Медведев сменил руководителя Росимущества Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росимущества Дмитрия Пристанскова.

Политика Политика Совфед одобрил закон об ответственном обращении с животными Совет Федерации одобрил 21 декабря на последнем пленарном заседании осенней сессии закон об ответственном обращении с животными, регламентирующий статус приютов, порядок выгула собак, а также запрещающий пропаганду жестокого обращения с животными.

Политика Политика Опрос показал отношение украинцев к идее о вступлении в ЕС и НАТО Менее половины граждан Украины позитивно относятся к идее об интеграции страны в Евросоюз, намерение вступить в НАТО поддерживают только почти 40%, следует из результатов опроса, проведенного институтом социологии НАН Украины при поддержке фонда "Демократические инициативы" имени И. Кучерива.

Армия и оружие Армия и оружие Reuters заметил направляющийся в Азовское море российский фрегат Очевидцы заметили у побережья Крыма российский ракетный фрегат ВМФ России, который движется в направлении Азовского моря, сообщает Reuters.

Армия и оружие Армия и оружие Китайцы успешно испытали свои С-400 Вооруженные силы Китая провели испытания недавно купленных у России зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Политика Политика В Белоруссии признали раскольнической «новую церковь» Украины БПЦ назвала состоявшееся объединение Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви (УПЦ КП и УАПЦ) «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви».

Политика Политика Совфед одобрил закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК Совет Федерации на последнем заседании осенней сессии одобрил пакет законов о смягчении 282-й статьи УК об экстремизме, в частности за репосты в интернете.

Армия и оружие Армия и оружие Ракета с военным спутником успешно стартовала с Байконура С космодрома Байконур (Казахстан) стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом, который будет использовать для своих нужд министерство обороны РФ.

Политика Политика Мэра Смоленска отправили в отставку