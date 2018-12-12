Технологии
Роскомнадзор может заблокировать Google в России
Роскомнадзор может заблокировать Google в РоссииПопулярная механика06:39
В действующий 149 Федеральный закон «Об информации» могут быть внесены поправки, позволяющие заблокировать поисковую систему Google на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина.
Популярная механика06:39
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с чего всё началось
В случае игнорирования компанией Google требований о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента, в закон будут внесены изменения, позволяющие заблокировать поисковик, сообщил "Интерфаксу" замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.Интерфакс03:42
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