Роскомнадзор может снова оштрафовать GoogleAstera 11:38

Как говорит Жаров, он надеется, что пока будут проводить формальные процедуры, компания выполнит требования и тогда штраф выписывать не придется. Также было отмечено, что основной целью является не штраф, а выполнение требований, которые прописаны в законе.

Роскомнадзор может снова оштрафовать Google

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