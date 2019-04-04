Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президентеВедомости вчера в 16:41
Если бы «Дзен» не удалил статью Baza, страница с этой публикацией была бы заблокирована. Представитель Роскомнадзора подтвердил, что направил такое уведомление «Яндексу». Он не раскрыл, какие именно сведения в материале Baza Роскомнадзор признал запрещенной информацией.
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Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Общество
Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда
Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Авто
ГАЗ показал ряд новинок на питерском автосалоне
Обновлено в 04:40
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву Евросоюза
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которая позволит Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности, "Северного потока - 2". Евродепутаты подавляющим большинством проголосовали в четверг в пользу документа на пленарной сессии ЕП.
Обновлено вчера в 06:07
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой
Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Испании 35 человек пострадали в ДТП с участием более 50 машин
В районе испанского населённого пункта Сомосьерра более 50 автомобилей попали в аварию, в результате которой пострадали 35 человек.
Обновлено в 15:02
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом
Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.
Обновлено в 11:01
Общество
Елена Малышева прокомментировала обвинения главного остеопата России
Обновлено вчера в 03:49
Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Музыка
Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции на сердце
Обновлено в 14:58
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Армия и оружие
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем.
Обновлено в 14:54
Политика
«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан
Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Политика
Экс-сотрудник ГИБДД просит Верховный суд расширить границы
Получится ли у него оспорить приказ главы МВД Бывший инспектор ГИБДД оспорил запрет на выезд за границу для сотрудников МВД.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока
Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы
Обновлено в 06:54
Политика
Зеленский опубликовал результаты своих анализов на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты своих анализов на содержание в организме наркотических веществ, которые сдал утром в пятницу.
Обновлено в 10:53
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Политика
Швейцария представит интересы США в Венесуэле
США и Швейцария договорились о том, что Берн будет представлять интересы Вашингтона в Венесуэле в связи со свертыванием американского посольства в Каракасе, пишет в пятницу, 5 апреля, Reuters.
Обновлено в 14:06
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
СК отказался возбуждать дело о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте
Следственный комитет (СК) в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО) отказался возбуждать уголовное дело после заявлений членов «Свидетелей Иеговы» о пытках со стороны силовиков.
Обновлено в 12:18
Экономика
В МЭР дали прогноз по инфляции в России
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%.
Обновлено в 09:25