Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президентеВедомости вчера в 16:41

Если бы «Дзен» не удалил статью Baza, страница с этой публикацией была бы заблокирована. Представитель Роскомнадзора подтвердил, что направил такое уведомление «Яндексу». Он не раскрыл, какие именно сведения в материале Baza Роскомнадзор признал запрещенной информацией.
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Роскомнадзор объяснил блокировку новых статей о Костине и Аскер-заде запретом на распространение информации об их отношениях

Медиазона13:32

Роскомнадзор заблокировал около тысячи публикаций о главе ВТБ и журналистке ВГТРК

Коммерсантъ06:18

Роскомнадзор заблокировал тысячи ссылок с материалами о главе ВТБ и журналистке ВГТРК

Neva.Today09:43

Из реестра Роскомнадзора удалили материал Baza о квартирах ведущей «России 1»

Дождь12:08

Роскомнадзор объяснил блокировку статей о главе ВТБ Андрее Костине и журналистке ВГТРК Наили Аскер-заде

Эхо Москвы14:00

СМИ: Роскомнадзор по решению петербургского суда массово блокирует публикации о главе ВТБ и ведущей «России 1»

Фонтанка.Ру04:43

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Ведомостивчера в 16:41
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Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Общество

Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда

Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Авто

ГАЗ показал ряд новинок на питерском автосалоне

Обновлено в 04:40
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву Евросоюза

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которая позволит Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности, "Северного потока - 2". Евродепутаты подавляющим большинством проголосовали в четверг в пользу документа на пленарной сессии ЕП.
Обновлено вчера в 06:07
Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой

Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Испании 35 человек пострадали в ДТП с участием более 50 машин

В районе испанского населённого пункта Сомосьерра более 50 автомобилей попали в аварию, в результате которой пострадали 35 человек.
Обновлено в 15:02
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом

Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.
Обновлено в 11:01
Общество

Елена Малышева прокомментировала обвинения главного остеопата России

Обновлено вчера в 03:49
Политика

Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Музыка

Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции на сердце

Обновлено в 14:58
Происшествия

Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода

Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Армия и оружие

Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем.
Обновлено в 14:54
Политика

«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан

Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Политика

Экс-сотрудник ГИБДД просит Верховный суд расширить границы

Получится ли у него оспорить приказ главы МВД Бывший инспектор ГИБДД оспорил запрет на выезд за границу для сотрудников МВД.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока

Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
Обновлено в 09:35
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Футбол

Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы

Обновлено в 06:54
Политика

Зеленский опубликовал результаты своих анализов на наркотики

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты своих анализов на содержание в организме наркотических веществ, которые сдал утром в пятницу.
Обновлено в 10:53
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Происшествия

В Перми пьяный посетитель кафе избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 06:02
Политика

Швейцария представит интересы США в Венесуэле

США и Швейцария договорились о том, что Берн будет представлять интересы Вашингтона в Венесуэле в связи со свертыванием американского посольства в Каракасе, пишет в пятницу, 5 апреля, Reuters.
Обновлено в 14:06
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

СК отказался возбуждать дело о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте

Следственный комитет (СК) в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО) отказался возбуждать уголовное дело после заявлений членов «Свидетелей Иеговы» о пытках со стороны силовиков.
Обновлено в 12:18
Экономика

В МЭР дали прогноз по инфляции в России

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что обновлённый прогноз ведомства по инфляции на 2019 год будет выше текущих 4,3%, но при этом не превысит 5%.
Обновлено в 09:25
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