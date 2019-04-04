Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президентеВедомости вчера в 16:41

Если бы «Дзен» не удалил статью Baza, страница с этой публикацией была бы заблокирована. Представитель Роскомнадзора подтвердил, что направил такое уведомление «Яндексу». Он не раскрыл, какие именно сведения в материале Baza Роскомнадзор признал запрещенной информацией.
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Роскомнадзор объяснил блокировку новых статей о Костине и Аскер-заде запретом на распространение информации об их отношениях

Медиазона13:32

Роскомнадзор объяснил блокировку статей о главе ВТБ Андрее Костине и журналистке ВГТРК Наили Аскер-заде

Эхо Москвы14:00

СМИ: Роскомнадзор по решению петербургского суда массово блокирует публикации о главе ВТБ и ведущей «России 1»

Фонтанка.Ру04:43

Из реестра Роскомнадзора удалили материал Baza о квартирах ведущей «России 1»

Дождь12:08

Роскомнадзор заблокировал около тысячи публикаций о главе ВТБ и журналистке ВГТРК

Коммерсантъ06:18

Роскомнадзор заблокировал тысячи ссылок с материалами о главе ВТБ и журналистке ВГТРК

Neva.Today09:43

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Ведомостивчера в 16:41
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Общество

Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

Обновлено в 04:53
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Происшествия

Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.
Обновлено в 13:17
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено в 14:31
Футбол

«Саутгемптон» и «Ливерпуль» определились со стартовыми составами

"Саутгемптон" и "Ливерпуль" определились со стартовыми составами на матч 33-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

Причиной разрыва с белорусскими сетями салонов связи стал недавний скандал.
Обновлено в 09:59
Культура

Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира

Обновлено вчера в 00:30
Политика

Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Футбол

Рамзан Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмата»

Обновлено в 14:05
Игры

Kotaku подтвердил, что следующая Assassin’s Creed будет о викингах

По словам Джейсона Шрайера, Kotaku получил информацию о скандинавском сеттинге следующей Assassin's Creed ещё несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:11
Авто

В России подешевели пикапы Isuzu D-Max

Базовая комплектация Isuzu D-Max Terra подешевела на 150000 руб. Этот автомобиль с дизелем объёмом 2,5 л. и мощностью в 163 л. с. и 5-ступенчатой "механикой" теперь стоит 1885000 руб. Если же у него АКПП, то цена составляет уже 2249000 руб. Более богато оснащённая версия Isuzu D-Max Energy отныне обойдётся покупателям в 2349000 руб. (тоже на 150000 руб. дешевле, чем раньше).
Обновлено вчера в 11:20
Наука

Искусственный интеллект написал свою первую научную работу

Издательство Springer Nature опубликовало первую в истории человечества научную книгу, созданную математическим алгоритмом.
Обновлено в 06:44
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Футбол

Главным тренером воронежского «Факела» стал Сергей Булатов

Последним местом работы Сергея Булатова в качестве главного тренера был ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), который победил в группе «Восток» первенства ПФЛ в прошлом сезоне.
Обновлено в 06:45
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом

Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.
Обновлено в 11:01
Хоккей

Капитан «Салавата Юлаева» пропустит пятый матч серии с «Авангардом»

Капитан уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин из-за травмы пропустит пятый матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ с омским "Авангардом".
Обновлено в 11:28
Технологии

Российские компании смогут торговать на AliExpress

У российских производителей появится новая возможность. Они смогут реализовывать свои товары на AliExpress.
Обновлено в 04:35
Политика

Тимошенко возмутилась «хамством» Зеленского

Обновлено в 10:38
Политика

В США введут новые санкции против Венесуэлы

Американский вице-президент Майкл Пенс объявил, что готовятся новые меры экономического давления на Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие

Греция не исключила закупку американских истребителей F-35

Обновлено в 15:18
Авто

BMW оштрафовали на миллиард евро

ИА «Ореанда-Новости» Компания BMW была оштрафована Еврокомиссией на миллиард евро по причине сговора с другими компаниями автомобильной отрасли.
Обновлено в 16:28
Космос

Европа построила самый мощный спутник России

Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой третьего ребёнка

Обновлено в 03:50
Общество

В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах

Обновлено в 15:26
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