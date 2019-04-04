Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президентеВедомости вчера в 16:41
Если бы «Дзен» не удалил статью Baza, страница с этой публикацией была бы заблокирована. Представитель Роскомнадзора подтвердил, что направил такое уведомление «Яндексу». Он не раскрыл, какие именно сведения в материале Baza Роскомнадзор признал запрещенной информацией.
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Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Обновлено в 04:53
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Происшествия
Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным
Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.
Обновлено в 13:17
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено в 14:31
Футбол
«Саутгемптон» и «Ливерпуль» определились со стартовыми составами
"Саутгемптон" и "Ливерпуль" определились со стартовыми составами на матч 33-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
Причиной разрыва с белорусскими сетями салонов связи стал недавний скандал.
Обновлено в 09:59
Культура
Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Игры
Kotaku подтвердил, что следующая Assassin’s Creed будет о викингах
По словам Джейсона Шрайера, Kotaku получил информацию о скандинавском сеттинге следующей Assassin's Creed ещё несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:11
Авто
В России подешевели пикапы Isuzu D-Max
Базовая комплектация Isuzu D-Max Terra подешевела на 150000 руб. Этот автомобиль с дизелем объёмом 2,5 л. и мощностью в 163 л. с. и 5-ступенчатой "механикой" теперь стоит 1885000 руб. Если же у него АКПП, то цена составляет уже 2249000 руб. Более богато оснащённая версия Isuzu D-Max Energy отныне обойдётся покупателям в 2349000 руб. (тоже на 150000 руб. дешевле, чем раньше).
Обновлено вчера в 11:20
Наука
Искусственный интеллект написал свою первую научную работу
Издательство Springer Nature опубликовало первую в истории человечества научную книгу, созданную математическим алгоритмом.
Обновлено в 06:44
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено в 09:59
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Футбол
Главным тренером воронежского «Факела» стал Сергей Булатов
Последним местом работы Сергея Булатова в качестве главного тренера был ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), который победил в группе «Восток» первенства ПФЛ в прошлом сезоне.
Обновлено в 06:45
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом
Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.
Обновлено в 11:01
Хоккей
Капитан «Салавата Юлаева» пропустит пятый матч серии с «Авангардом»
Капитан уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин из-за травмы пропустит пятый матч серии 1/2 финала плей-офф КХЛ с омским "Авангардом".
Обновлено в 11:28
Технологии
Российские компании смогут торговать на AliExpress
У российских производителей появится новая возможность. Они смогут реализовывать свои товары на AliExpress.
Обновлено в 04:35
Политика
Тимошенко возмутилась «хамством» Зеленского
Обновлено в 10:38
Политика
В США введут новые санкции против Венесуэлы
Американский вице-президент Майкл Пенс объявил, что готовятся новые меры экономического давления на Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено в 14:57
Авто
BMW оштрафовали на миллиард евро
ИА «Ореанда-Новости» Компания BMW была оштрафована Еврокомиссией на миллиард евро по причине сговора с другими компаниями автомобильной отрасли.
Обновлено в 16:28
Космос
Европа построила самый мощный спутник России
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Родившая в 11 лет Валя Исаева стала мамой третьего ребёнка
Обновлено в 03:50
Общество
В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах
Обновлено в 15:26