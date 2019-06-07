Экономика
Роскомнадзор грозит Google новыми штрафамиКомсомольская правда 07:53
Компании Google может грозить новый штраф за снижение уровня фильтрации запрещенного в РФ контента. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме.
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с чего всё началось
Компания Google в мае снизила до 67,5% фильтрацию запрещенного в России контента, ей может грозить штраф в 700 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров.Интерфакс03:58
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