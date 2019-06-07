Экономика

Роскомнадзор грозит Google новыми штрафамиКомсомольская правда 07:53

Компании Google может грозить новый штраф за снижение уровня фильтрации запрещенного в РФ контента. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме.
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Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

Компания Google в мае снизила до 67,5% фильтрацию запрещенного в России контента, ей может грозить штраф в 700 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" в пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Интерфакс03:58

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Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

Коммерсантъ08:28

Роскомнадзор не устраивает степень фильтрации Google, заявил Жаров

РИА Новости09:11

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

Интерфакс03:58

Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом за снижение доли фильтрации запрещённого контента

Эхо Москвы04:30

Жаров пригрозил Google новыми штрафами

Известия04:24

Компании Google пригрозили новыми штрафами в России

Телеканал 360°04:19

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за снижение фильтрации запрещенного контента в РФ

ТАСС06:26
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:57, Ашберн
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