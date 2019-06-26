Роскомнадзор готовится снова оштрафовать GoogleВедомости 05:46

Роскомнадзор готов завести новое административное дело в отношении компании Google, которая продолжает фильтровать запрещенный в России контент на уровне 68-70%. Об этом ТАСС сообщил в среду глава ведомства Александр Жаров.

с чего всё началось

Роскомнадзор готов запустить процедуру наложения штрафа на Google, сообщил глава службы Александр Жаров. Американский поисковик не исполняет в полной мере закон об удалении их поисковой выдачи ссылок на запрещенную на территории России информацию, объяснил Жаров.

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