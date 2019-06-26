Общество

Роскомнадзор готовится снова оштрафовать GoogleВедомости 05:46

Роскомнадзор готов запустить процедуру наложения штрафа на Google, сообщил глава службы Александр Жаров. Американский поисковик не исполняет в полной мере закон об удалении их поисковой выдачи ссылок на запрещенную на территории России информацию, объяснил Жаров.
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с чего всё началось

Роскомнадзор намерен завести новое административное дело против Google

Роскомнадзор готов завести новое административное дело в отношении компании Google, которая продолжает фильтровать запрещенный в России контент на уровне 68-70%. Об этом ТАСС сообщил в среду глава ведомства Александр Жаров.
ТАСС03:38

Подробнее о событии

Google заставят ответить за несоблюдение российских законов

URA.Ru04:17

Роскомнадзор пригрозил Google новым делом

Lenta.ru04:12

Компании Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за неисполнение законодательства России

Эхо Москвы06:00

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей

Известия06:05

Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ

Российская газета05:56

Жаров пригрозил Google штрафом в 700 тыс. руб. за снижение фильтрации трафика

Интерфакс06:00

Роскомнадзор не планирует менять подход к удалению пиратского контента в интернете

ТАСС05:44
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:21, Вашингтон
Экономика

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:28
Общество

В МВД поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты

В транспортной полиции поддерживают идею вернуть курительные комнаты в российские аэропорты.
Обновлено в 06:12
Технологии

Школьникам могут разрешить пользоваться на ЕГЭ интернетом

Школьникам, сдающим ОГЭ и ЕГЭ, могут разрешить пользоваться во время экзаменов интернетом.
Обновлено в 03:49
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Футбол

Жена смертельно больного Риксена поблагодарила фанатов «Зенита»

Обновлено в 03:41
Политика

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Обновлено в 02:23
Культура

В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы

1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.
Обновлено вчера в 11:41
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Экономика

Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей

Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
Политика

Болгария построит ответвление «Турецкого потока» до конца 2020 года

Обновлено в 04:13
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочии российской делегации, которые накануне были опротестованы по инициативе украинских и грузинских депутатов.
Обновлено в 03:26
Политика

Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции

Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Политика

Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича

Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Руководителя штаба Навального в Петербурге избили неизвестные

Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева избили неизвестные, об этом он сообщил в Twitter.
Обновлено в 04:38
Политика

В Австрии расследуют подготовку покушения на бывшего вице-канцлера

Прокуратура Вены ведет расследование в связи с вероятной подготовкой покушения на бывшего вице-канцлера Австрии и бывшего лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе в прошлом году, сообщил телеканал OE24 со ссылкой на представительницу ведомства.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

В самопровозглашённой Донецкой народной республике назвали имена сотрудников Службы безопасности Украины, которые причастны к убийству бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Общество

Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете

Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева впервые вышла в свет после родов

Экс-солистка группы "Фабрика", певица Саша Савельева в минувший вторник, 25 июня, впервые вышла в свет после родов.
Обновлено в 04:01
Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 05:02
Политика

В Киеве задержан сын владельца Луганского ликеро-водочного завода

Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца ликеро-водочного завода "Луга-Нова" (Луганская область) Дмитрия Держака, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества

Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

В Подмосковье отравились девять пациентов больницы

Обновлено в 04:09
Общество

Два российских ресторана вошли в топ-20 лучших в мире

Московский ресторан White Rabbit занял тринадцатое место в рейтинге, улучшив свой прошлогодний результат на два пункта.
Обновлено вчера в 16:06
Экономика

Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году

Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году, если получит госкредит РФ.
Обновлено в 05:32
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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