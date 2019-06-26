Технологии

Роскомнадзор готовится снова оштрафовать GoogleВедомости 05:46

Роскомнадзор готов запустить процедуру наложения штрафа на Google, сообщил глава службы Александр Жаров. Американский поисковик не исполняет в полной мере закон об удалении из поисковой выдачи ссылок на запрещенную на территории России информацию, объяснил Жаров.
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Роскомнадзор пригрозил Google новым делом

Lenta.ru04:12

Роскомнадзор готовится снова оштрафовать Google

Ведомости05:46

Глава Роскомнадзора сообщил о грозящем Google штрафе в 700 тыс. руб

РБК06:39

Жаров пригрозил Google штрафом в 700 тыс. руб. за снижение фильтрации трафика

Интерфакс06:00

Google грозит штраф до 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства

ТАСС05:54

Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ

Российская газета05:56

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей

Известия06:05
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:54, Вашингтон
Политика

Беглов отказался от подписей, собранных в Выборгском районе Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга, кандидат в губернаторы Александр Беглов сегодня, 26 июня, отказался от подписей граждан в пользу его выдвижения, собранных в Выборгском районе города.
Обновлено в 11:14
Политика

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Футбол

«Ростов» и «Спартак» назвали составы на турнир в Австрии

"Ростов" и "Спартак" объявили стартовые составы на матч первого тура товарищеского турнира в Австрии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 11:47
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя

Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Авто

Представлен кроссовер Kia Xceed

Новый Kia Xceed несколько больше хэтчбека Ceed. Паркетник 85 мм длиннее (4935 мм), на 43 мм выше (1490 мм) и на 26 мм шире (1826 мм).
Обновлено в 09:23
Происшествия

Опубликованы страшные показания сестер Хачатурян

Обновлено в 10:31
Общество

Ученые предсказали гибель людей от адской жары

Европейские ученые и метеорологи предполагают, что аномальная жара в конце июня 2019 года приведет к гибели тысячи людей, пишет издание The Washington Post.
Обновлено в 11:39
Политика

Делегации шести стран покинут сессию ПАСЕ после восстановления России

Представители Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши покинут летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 12:43
Космос

Ученые выяснили, угрожает ли Нибиру Солнцу и Земле

Учёные рассказали о рисках, которые ожидают жителей Земли в этом случае.
Обновлено в 08:02
Политика

Москва потребовала от Киева признать ответственность задержанных моряков по российским законам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Москва потребовала от Киева признать продолжение судебного преследования моряков, задержанных у берегов Крыма.
Обновлено в 11:38
Здоровье

Медучреждения Оренбургской области получат новейшую аппаратуру

В 2019 году в медицинские учреждения Оренбургской области приобретут оборудование для диагностики, лечения и ранней реабилитации пациентов с заболеваниями сердца и сосудов.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Политика

СК проверит депутата парламента Грузии, «убивавшего русских»

Обновлено в 09:15
Политика

Трамп назвал Россию потенциальным противником

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию только потенциальным противником Вашингтона.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери

Обновлено в 11:15
Общество

Самолёты сталкиваются со сбоями GPS в небе Израиля

Последние три недели Израиль сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своём воздушном пространстве и не может установить их причину.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Российские военные специалисты покинули Венесуэлу

Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники.
Обновлено в 12:45
Политика

Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
Обновлено в 11:25
Политика

Появилось видео с просьбой Зеленского о помощи к Коломойскому

В Сети появилась, сделанная, предположительно, около полугода назад видеозапись, на которой участники студии «Квартал 95» во главе с ныне президентом Украины Владимиром Зеленским просят у олигарха Игоря Коломойского помочь в возврате денег, которые им задолжало руководство канала «1+1».
Обновлено в 08:11
Политика

Суд в Киеве вернул проспектам Бандеры и Шухевича советские названия

Суд в Киеве отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 03:32
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Театры

Во МХАТе отреагировали на обвинения группы артистов

Ранее в сети появилось видео, на котором несколько актёров и зрителей МХАТ имени Горького попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Дорониной возможность влиять на художественную политику театра.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом

В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
Обновлено в 05:02
Политика

Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 11:38
Политика

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа

Путин и Трамп в основном общаются по телефону. Саммит в Осаке может стать третьей личной встречей лидеров России и США.
Обновлено в 10:12
Общество

Перед пуском «Меркурия» поставщики-«нелегалы» уходят из торговых сетей

Некоторые поставщики продуктов уходят из торговых сетей накануне введения с 1 июля обязательной электронной ветсертификации молочных продуктов в системе "Меркурий", сообщили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 10:17
Политика

Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией

Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Общество

Каждый второй россиянин не отличает ложь от правды

Отличить достоверную информацию от фейков не могут 42% россиян.
Обновлено в 11:38
Музыка

Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:33
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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