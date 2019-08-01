с чего всё началось

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс". Он пояснил, что ответ будет дан, в частности, на решение Ofcom по RT.

Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ

Общество Россияне доверяют Соловьеву больше других журналистов Россияне доверяют Соловьеву больше других журналистов Телевидение остается основным источником информации в России.

Происшествия «Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.

Общество Финляндия ужесточила визовые требования для россиян В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Экономика Крупнейший производитель троллейбусов продлил простой на пятый месяц Саратовское предприятие "Тролза", крупнейший производителей троллейбусов в России, продлил простой, начавшийся в середине марта, до 19 августа включительно.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Экономика Выручка Tele2 по МСФО во втором квартале выросла на 12,7% Операционная выручка мобильного оператора Tele2 по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросла на 12,7% и составила 39,7 млрд рублей.

Политика Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады "Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

Происшествия Здание СПбГУ в Петергофе эвакуировали из-за подозрительных предметов Одно из зданий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Петергофе эвакуировали из-за обнаруженных бесхозных предметов, сообщает вуз.

Авто Мегаяхту впервые подключат к розетке Японский производитель батарей Nidec объявил о планах электрифицировать 50-метровую яхту Wider 165.

Экономика «Газпром» в 2018 году проинвестировал «Северный поток-2» сверх плана Инвестиции "Газпрома" в проект строительства газопровода в 2018 году "Северный поток-2" превысили план, составив 103,3 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Политика Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Спорт Американская фигуристка обвинила партнера по сборной в домогательствах Бронзовая призерка Олимпийских игр фигуристка Эшли Вагнер обвинила погибшего партнера по сборной США Джона Кафлина в сексуальных домогательствах.

Финансы ФРС впервые за 10 лет понизила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку впервые за 10 лет, опустив ее на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.) до уровня в 2-2,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Финансы ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка.

Авто Названа стартовая цена на новый Suzuki Jimny в России Накануне японцы рассказали о российских комплектациях Suzuki Jimny нового, четвертого по счету поколения.

Футбол Соболев признан лучшим игроком июля в РПЛ, Карпин стал лучшим тренером Нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Соболев признан лучшим игроком июля в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте РПЛ.

Происшествия AFP: умер пострадавший во время взрыва мэр столицы Сомали Мэр столицы Сомали Могадишо Абдурахман Омар Осман, пострадавший в результате взрыва в здании местной администрации 24 июля, умер от полученных ранений.