Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочкуРИА Новости 07:09

Замечания экспертов связаны в основном со следами пестицидов и наличием в некоторых чаях плесени и бактерий группы кишечной палочки (БГКП).

с чего всё началось

Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи. В некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов. Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок.

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