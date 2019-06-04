Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочкуРИА Новости 07:09
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи. В некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов. Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок.
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с чего всё началось
Замечания экспертов связаны в основном со следами пестицидов и наличием в некоторых чаях плесени и бактерий группы кишечной палочки (БГКП).Роскачество01:05
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