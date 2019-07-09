Общество

Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерахТАСС 01:12

Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы. Об этом говорится в сообщении организации.
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с чего всё началось

Мясо в бургерах и антибиотики: есть ли повод для опасений?

Детали исследования Аккредитованные испытательные лаборатории по заказу Роскачества протестировали бургеры, пользующиеся наибольшим спросом, в 11 популярных ресторанах следующих сетей: McDonalds, Burger King, KFC, Fаrш, "Мираторг", Ketch Up, BB & Burgers, Burger Club, "Мясоrоов", Black Star Burger и Jerry Wings.
Роскачество01:00

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Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики

RT на русском01:20

Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах

ТАСС01:12

«Роскачество» проверило бургеры известных сетей на антибиотики

Вечерняя Москва01:08

В «Биг Маке» «Макдоналдса» и «Шефбургере» KFC нашли антибиотики

РБК01:00

Мясо в бургерах и антибиотики: есть ли повод для опасений?

Роскачество01:00

Роскачество выяснило, какие бургеры самые лучшие

Комсомольская правда01:00

В «Роскачестве» выявили бургеры с самыми большими котлетами

Известия01:00
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Армия и оружие

На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель

Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Общество

В Магадане ввели штраф за кормление голубей

Магаданские власти ввели в городе штраф за кормление птиц, его размер составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:39
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске

Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Гаджеты

Huami готовит умные часы Amazfit GTR с автономностью 24 дня

Обновлено в 00:15
Политика

Глава Гонконга признала победу протестующих

Обновлено в 01:42
Спорт

Россия занимает пятое место в медальном зачете Универсиады

Сборная России занимает пятое место в общекомандном медальном зачете Универсиады в Неаполе.
Обновлено вчера в 16:08
Транспорт

В Екатеринбурге в день визита Путина забастовали маршруточники

По его данным, с визитом президента РФ Владимира Путина, который в Екатеринбурге ожидается сегодня, забастовка никак не связана.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта

Обновлено вчера в 23:15
Футбол

Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд

Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого оборудования на сумму более $2 млрд.
Обновлено вчера в 18:14
Транспорт

В Екатеринбурге перенесли остановку автобусов «Оперный театр»

Автобусную остановку «Оперный театр» на проспекте Ленина в Екатеринбурге перенесли.
Обновлено в 00:01
Финансы

«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

Почему "Дом.РФ" опускает ставки "Дом.РФ" корректирует ипотечные ставки всего через несколько недель после снижения ключевой ставки ЦБ до 7,5% (на 0,25 п. п.) и заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о вероятности еще двух снижений до конца года при отсутствии "негативных сюрпризов".
Обновлено в 01:32
Интернет

Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений

Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено вчера в 19:45
Общество

Веранды здоровья начали работать еще в четырех столичных парках

Веранды здоровья начали работать для москвичей еще в четырех парках рядом с медицинскими павильонами.
Обновлено в 01:35
Политика

Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.
Обновлено в 01:47
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии

Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:16
Общество

Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске

Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.
Обновлено в 01:34
Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Происшествия

66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков

Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Путешествия

Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией

На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Общество

Пиратские сайты предложили удалять целиком

Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено вчера в 17:14
Общество

Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

Ранее в Роструде назвали самые смертельно опасные сферы деятельности в России.
Обновлено вчера в 23:04
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Челябинская и Свердловская области объединятся в кластер с Башкирией

Предполагается, что Башкирия «принесет» в кластер свои месторождения уникального кварцевого песка, а Челябинская и Свердловская области –имеющиеся высокие технологии.
Обновлено в 01:00
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