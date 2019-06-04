Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетикахГазета.Ru 02:19

Спойлер: если вода практически мгновенно окрасилась в коричневый цвет после того, как вы залили пакетик кипятком, это вовсе не говорит о том, что в чае красители.

с чего всё началось

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС. Бактерии найдены в 11 из 35 проверенных торговых марок чая. Также эксперты исследовали 48 листовых чаев.

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