Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетикахГазета.Ru 02:19

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС. Бактерии найдены в 11 из 35 проверенных торговых марок чая. Также эксперты исследовали 48 листовых чаев.
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Черный чай: пять горячих вопросов о листовом и пакетированном

Замечания экспертов связаны в основном со следами пестицидов и наличием в некоторых чаях плесени и бактерий группы кишечной палочки (БГКП).
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Эксперт оценил результаты проверки чая на кишечную палочку

РИА Новости05:45

Что Роскачество нашло в черном чае

Российская газета01:00

В «Росчайкофе» оценили результаты проверки чая на кишечную палочку

RT на русском04:07

Роскачество нашло кишечную палочку в 11 марках пакетированного черного чая

ТАСС01:10

Роскачество проверило черный чай на наличие мусора и плесени

РБК01:00

Эксперт оценил обнаружение кишечной палочки в чайных пакетиках

Известия05:23

Черный чай: пять горячих вопросов о листовом и пакетированном

Роскачество01:05
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