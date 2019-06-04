Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетикахГазета.Ru 02:19
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС. Бактерии найдены в 11 из 35 проверенных торговых марок чая. Также эксперты исследовали 48 листовых чаев.
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с чего всё началось
Замечания экспертов связаны в основном со следами пестицидов и наличием в некоторых чаях плесени и бактерий группы кишечной палочки (БГКП).Роскачество01:05
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