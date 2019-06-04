Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетикахГазета.Ru 02:19

Спойлер: если вода практически мгновенно окрасилась в коричневый цвет после того, как вы залили пакетик кипятком, это вовсе не говорит о том, что в чае красители.

с чего всё началось

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС. Бактерии найдены в 11 из 35 проверенных торговых марок чая. Также эксперты исследовали 48 листовых чаев.

Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.

Политика Трамп грубо нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией и родными прибыл в Лондон, чтобы встретиться с Елизаветой II.

Политика На Украине завели дело из-за видео о «захвате» Румынией части страны Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за видеоролика, в котором описывается план якобы захвата Румынией части украинской территории в 2022 году, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Происшествия Здание МИА «Россия сегодня» эвакуировали из-за сообщения о минировании В Москве после звонка с сообщением о минировании проверяют здание на Зубовском бульваре, где расположено агентство МИА «Россия сегодня», сообщает «РИА Новости».

Происшествия В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.

Религия Афон начал требовать от украинских паломников справок УПЦ Сайт Украинской православной церкви сообщил о том, что игумены монастырей Афона просят украинских паломников предоставлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Ирина Шейк и Брэдли Купер пытаются спасти свои отношения ради дочери Модель и актер находятся на грани расставания.

Происшествия Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100 Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.

Авто Ford завершил производство автомобилей в Набережных Челнах Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport.

Политика Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.

Происшествия Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Единоборства Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.

Общество Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границу Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».

Общество На пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске появится граффити По согласованию с жильцами дома 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске (Челябинская область) художники-граффитисты приступили к оформлению фасада, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Религия Мусульмане отмечают Ураза-байрам Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Здоровье Врач-диетолог рассказала о вреде похудения и голодания перед отпуском Врач-диетолог Елена Соломатина не советует голодать перед отпуском. Резкое ограничение в еде приводит к нарушению выработки ферментов.

Игры Консольный релиз Redeemer: Enhanced Edition задержится до 12 июля Компания «Бука» совместно с издательством Ravenscourt Games ранее сообщали, что кровавый боевик Redeemer: Enhanced Edition от российской команды Sobaka Studio выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 25 июня.

Общество В России могут появиться дополнительные алименты на детей Отмечается, что предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от ребенка, чтобы обеспечить его жильем.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Общество МГУ возглавил два рейтинга российских вузов В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.