Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетикахГазета.Ru 02:19

Замечания экспертов связаны в основном со следами пестицидов и наличием в некоторых чаях плесени и бактерий группы кишечной палочки (БГКП).

с чего всё началось

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС. Бактерии найдены в 11 из 35 проверенных торговых марок чая. Также эксперты исследовали 48 листовых чаев.

Энергетика «Роснефть» запустила второе месторождение Эргинского кластера Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера, запустили специалисты «Роснефти», сообщает 4 июня пресс-служба предприятия.

Общество Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.

Авто Kia назовет новый кроссовер Seltos Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.

Армия и оружие ВСУ обстреляли мечеть в Донецке Украинская артиллерия нанесла удар по мечети им. Ахатя Брагина на проспекте Маршала Жукова в Донецке, сообщил 4 июня telegram-канал Inside Donetsk.

Шоу-бизнес Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица» Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Религия Мусульмане отмечают Ураза-байрам Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".

Энергетика Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе» Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

Экономика Китайский бизнес может перенести производство в РФ Малые и средние предприятия Китая под давлением торговой войны с Соединенными Штатами задумались о переносе производства в Россию.

Здоровье Россияне употребляют слишком мало молока и картофеля Все жители России употребляют в пищу недостаточное количество картофеля, фруктов и молока, говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».

Происшествия Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».

Гаджеты Apple перестала обновлять устаревшие модели iPhone Apple больше не будет выпускать обновления операционной системы для устаревших моделей iPhone и iPad.

Транспорт Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.

Происшествия В Кузбассе после драки в колонии погибли двое заключенных По данному факту возбуждено уголовное дело Двое заключенных погибли в результате драки, произошедшей в колонии города Ленинск-Кузнецк Кемеровской области.

Хоккей «Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном» Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.

Космос Ученые предположили, как могут выглядеть инопланетяне Научные сотрудники долгое время наблюдали за жизнью микробов в Мамонтовых горячих источниках в Йеллоустонском национальном парке, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Шоу-бизнес Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.

Шоу-бизнес Наталья Штурм в полупрозрачном платье оголила грудь На снимках, сделанных в рамках фотосессии на скалистом берегу моря, Штурм запечатлена в красивом полупрозрачном белом платье.

Авто Lada Vesta получит электронную приборную панель В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.

Происшествия В Подмосковье киллер застрелил директора торгового центра В Солнечногорском районе Московской области киллер застрелил директора торгового центра, расположенного в поселке Поварово, передает РИА Новости.

Политика Трамп потрогал королеву и нарушил протокол Президент США Дональд Трамп во время произнесения тоста в честь королевы Елизаветы II завел руку за ее спину и, предположительно, прикоснулся к ней, чем грубо нарушил королевский протокол.

Политика Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы Россия отвергает призывы отказаться от празднования Дня Победы, поскольку память о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить.

Авто Land Rover представит совершенно новый Defender Забудьте о предшественнике, поскольку новый Land Rover Defender претендует на премиум-сегмент.

Происшествия Суд отложил на 11 июня рассмотрение по существу дела «Нового величия» Люблинский суд Москвы отложил на 11 июня рассмотрение по существу дела восьми участников экстремистского сообщества "Новое величие", сообщили РИА Новости в суде.

Общество Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне.