Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфоновРоссийская газета 01:00
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов. Дополнительно были исследованы новинки 25 брендов.
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Экономика
Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии
ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.
Обновлено в 03:56
Происшествия
«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
В Черном море началась стрельба
Помимо стрельб, служащие оперативно-боевых подразделений проведут десантирование без парашюта на корабль условного противника и его абордаж.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено вчера в 13:03
Общество
В Якутии запретили мигрантам работать
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр» вошла в Чёрное море
Дизель-электрическая подлодка ВМФ РФ "Великий Новгород" с ракетами «Калибр» прошла Босфор и вошла в Чёрное море.
Обновлено в 02:41
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram
Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Спасатели сделали искусственное дыхание котам в Магадане
Спасатели эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали.
Обновлено в 05:50
Авто
Kia представила два новых кроссовера
Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
Обновлено в 05:20
Политика
В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса
Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено вчера в 13:43
Авто
Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet NIVA
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено вчера в 10:57
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Политика
Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
Обновлено вчера в 14:22
Экономика
В России резко подскочили цены на авиабилеты
Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.
Обновлено в 04:30
Общество
Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке
С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.
Обновлено в 00:34
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие
СК возбудил дело по факту обстрела населения в Донбассе
«По данным фактам Главным следственным управлением возбуждены уголовные дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны"», - указала Петренко.
Обновлено в 05:24
Культура
Волковский театр в Ярославле будет объединён с Александринским
Министр культуры России Владимир Мединский заявил о том, что Волковский театр в Ярославле и Александринским театр будут объединены в первый национальный русский театр.
Обновлено вчера в 05:46
Транспорт
ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера
Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Авто
Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ
Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Транспорт
«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании
Обновлено в 04:40