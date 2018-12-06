с чего всё началось

Лучшим смартфоном 2018 года признан Samsung Galaxy Note 9, второе место занял iPhone XS Max, тройку замыкает iPhone XS. В пятерку также вошли Samsung Galaxy S9 и S9+, шестое место — у Samsung Galaxy S8.

Гаджеты Гаджеты OnePlus выпустит первый 5G-смартфон в Европе Исполнительный директор OnePlus Пит Лау в рамках Qualcomm's Tech Summit подтвердил, что флагман компании 2019 года определённо будет оснащён топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855.

Гаджеты Гаджеты Apple запатентовала биометрические наушники AirPods Apple запатентовала биометрические наушники AirPods, оснащенные сенсорами, которые будут измерять температуру тела и пульс.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi продала за три месяца 700 тысяч смартфонов Pocophone F1 За три месяца смартфон Pocophone F1 разошёлся тиражом в 700 тысяч устройств.

Гаджеты Гаджеты Meizu в России начала продажи смартфона Meizu 16 Предварительные заказы на новинку стартовали 1 ноября, а теперь смартфон стал доступен в магазинах и на официальном сайте компании с бесплатной доставкой по России.

Гаджеты Гаджеты Philips Lumify превращает смартфон или планшет в прибор для УЗИ

Гаджеты Гаджеты Apple выпустила первый чехол для iPhone XR

Гаджеты Гаджеты WhatsApp стал доступен для планшетов Популярный мессенджер WhatsApp появился на Android-планшетах.

Гаджеты Гаджеты Девайсы Apple перестали выполнять команды Siri Девайсы Apple перестали выполнять команды голосового ассистента Siri. На баг успели пожаловаться десятки пользователей и зарубежных изданий.

Гаджеты Гаджеты Названы возможные цены процессоров AMD Ryzen третьего поколения Кроме «Райзенов», в списке фигурируют уже забытые названия — Duron X4, Duron 300GE и Athlon 300GE (некоторые — с архитектурой Excavator, другие — на Zen и Zen+).

Гаджеты Гаджеты Samsung готовит полностью безрамочный смартфон с боковыми дисплеями

Гаджеты Гаджеты Корпус Antec P101 Silent поможет создать ПК с низким уровнем шума Новинка оборудована панелями из специального звукопоглощающего материала. Благодаря этому можно создать ПК с небольшим уровнем шума.

Гаджеты Гаджеты Вести.net: «Яндекс» представил смартфон с «Алисой» Представлял колонку лично глава "Яндекс" – Аркадий Волож.

Гаджеты Гаджеты В России появились почтовые марки с дополненной реальностью

Гаджеты Гаджеты Смартфон Honor V20 предложит ОС Android 9.0 Pie из коробки По последним данным, Honor V20 представят 22 января на специальном мероприятии в Париже, но уже сейчас в Сети обнаружился файл UAprof (User Agent Profile) смартфона, а в нем – кое-какие характеристики модели.