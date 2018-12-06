с чего всё началось

Лучшим смартфоном 2018 года признан Samsung Galaxy Note 9, второе место занял iPhone XS Max, тройку замыкает iPhone XS. В пятерку также вошли Samsung Galaxy S9 и S9+, шестое место — у Samsung Galaxy S8.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил новейший процессор Snapdragon 855

Гаджеты Гаджеты Наушники AirPods 2 от Apple получат несколько биометрических функций Компания Apple подала заявку на патент своих новых наушников AirPods 2, которые могут появиться в продаже уже в начале 2019 года.

Гаджеты Гаджеты Стали известны характеристики и цена Honor View 20 Ранее в Сети появился тизер к презентации Honor с таким форм-фактором. Возможно, речь идёт как раз о View 20.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi за три месяца продала свыше 700 000 смартфонов Pocophone F1 We've got 700,000 #POCOF1 users across the globe.

Гаджеты Гаджеты Начались продажи российского смартфона на Android за 1 990 рублей

Гаджеты Гаджеты Antec P101 Silent обеспечит вас тишиной В последнее время производители компьютерных корпусов стали активно вкладывать ресурсы в создание тихих моделей.

Гаджеты Гаджеты Apple запустила продажу чехлов для iPhone XR Как пишет Российская газета, Apple официально запустила продажу чехлов для iPhone XR. В России аксессуар стоит 3490 рублей.

Гаджеты Гаджеты IPhone получил новые возможности благодаря обновлению iOS 12.1.1 Смартфоны iPhone получили новые возможности благодаря обновлению iOS 12.1.1, которое уже доступно для установки в настройках аппаратов.

Гаджеты Гаджеты MediaTek заново представила модем 5G Helio M70 Компания MediaTek анонсировала свой baseband-процессор Helio M70 еще в июне, но тогда речь шла именно об анонсе, без особых подробностей.

Гаджеты Гаджеты Trust GXT 144 Rexx выглядит интересно Официально представлена новая игровая мышка Trust GXT 144 Rexx, которая сохранит вашу кисть в здоровом состоянии.

Гаджеты Гаджеты Складные смартфоны получат ультратонкие противоударные стёкла Компания Corning сообщила, что создаст ультратонкое противоударное стекло для складных смартфонов.

Гаджеты Гаджеты Philips Lumify превращает смартфон или планшет в прибор для УЗИ

Гаджеты Гаджеты 14-дюймовый ноутбук-трансформер LG Gram 2-in-1 весит 1140 граммов Вместе с очень легким 17-дюймовым ноутбуком Gram 17 компания LG представит и модель поменьше с говорящим названием Gram 2-in-1.