Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года
РБК
00:00

Лучшим смартфоном 2018 года признан Samsung Galaxy Note 9, второе место занял iPhone XS Max, тройку замыкает iPhone XS. В пятерку также вошли Samsung Galaxy S9 и S9+, шестое место — у Samsung Galaxy S8.
РБК00:00
с чего всё началось
Какие смартфоны попали в десятку лучших моделей этого года и благодаря каким характеристикам, можно прочитать на сайте
 Роскачества, как и другие подробности исследования.
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