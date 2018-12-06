с чего всё началось

Топ-10 лучших смартфонов составило Роскачество. Большинство мест в рейтинге поделили компании Samsung и Apple. Так, на первой строчке разместился Galaxy Note 9. Сразу за ним два Apple: XS и XS Max.

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