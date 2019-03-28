Гаджеты

Роскачество представило рейтинг лучших смартфоновЖурналистская правда вчера в 04:05

Эксперты Российской системы качества по итогам совместного исследования Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT) пришли к выводу, что лучшим смартфоном является Samsung Galaxy S10.
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«Роскачество» составило новый рейтинг смартфонов

RT на русскомвчера в 02:26

Эксперт назвал «попахивающим лукавством» рейтинг лучших смартфонов от Роскачества

Народные новостивчера в 07:44

Роскачество составило рейтинг смартфонов

РИА Новостивчера в 03:37

Samsung против Apple. Давно начал и все еще выигрывает

Телеканал 360°вчера в 18:15

Роскачество назвало лучшие смартфоны 2019 года

РБКвчера в 01:01

В Роскачестве представили обновленный рейтинг лучших смартфонов

Экономика сегоднявчера в 01:00

Смартфоны Samsung снова обошли iPhone в рейтинге Роскачества

ТАССвчера в 01:00
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Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

Автоматизированную линию сборки самолетов Ил-76МД-90А запустят летом

Обновлено в 03:40
Религия

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство

Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

В Хабаровске зарезали семью из трех человек

Обновлено в 03:35
Энергетика

Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта

Россия намерена выполнить свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае

Обновлено вчера в 13:40
Космос

Телескоп «Хаббл» зафиксировал самоуничтожение гигантского астероида

Авторы работы из Европейской южной обсерватории делятся, что крайне редко наблюдают такой процесс самоуничтожения.
Обновлено вчера в 18:35
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Костенко осыпал любимую комплиментами

Анастасии Костенко сегодня исполнилось 25 лет. «Вице-мисс Россия» 2014 получила поздравление от мужа Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 02:35
Футбол

В «Реале» провели переговоры с агентом Пьянича и Йовича

Спортивный директор мадридского "Реала" Хосе Анхель встретился с агентом Фали Рамадани на базе клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:21
Политика

Тимошенко обещала не протестовать в случае поражения на выборах

Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Николас Кейдж подал заявление на брак, но передумал через четыре дня

Обновлено в 03:12
Происшествия

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщили РИА Новости в региональном филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:26
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Политика

США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
Обновлено вчера в 14:30
Наука

71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации

Обновлено вчера в 08:00
Экономика

В Росстате назвали отрасли с самыми высокими зарплатами

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по России.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия

В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом

Несчастный случай произошел днем 28 марта. 57-летний дворник очищал отмостки и кровлю подвального помещения детского сада.
Обновлено в 00:53
Здоровье

В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака

В Москве с 1 апреля медики начнут применять новейшие лекарственные препараты для лечения рака, это так называемую таргетную терапию, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:25
Футбол

Игрок «Барселоны» вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»

Защитник «Барселоны» активно выступал за независимость родного региона. Пике — чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.
Обновлено в 03:01
Кино

HBO опубликовала трейлер сериала «Чернобыль»

Телесеть HBO показала трейлер мини-сериала "Чернобыль".
Обновлено в 02:18
Наука

Физики из Швейцарии создали нано-магниты, показывающие на запад и восток

Ученые из Швейцарии воплотили на практике выкладки советских физиков-теоретиков и создали наномагнитный материал, компас из которого указывал бы не на север и юг, а на восток и запад.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Культура

Картина Бэнкси вернулась в Бристольский музей благодаря Brexit

О возвращении произведения искусства в музей Бэнкси рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 21:07
Общество

Роскачество подготовило новый ГОСТ на детские смеси

Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописало методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено вчера в 20:12
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Софья Каштанова тайно родила первенца

Обновлено в 03:04
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