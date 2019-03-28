Гаджеты
Роскачество представило рейтинг лучших смартфоновЖурналистская правда вчера в 04:05
Эксперты Российской системы качества по итогам совместного исследования Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT) пришли к выводу, что лучшим смартфоном является Samsung Galaxy S10.
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Эксперт назвал «попахивающим лукавством» рейтинг лучших смартфонов от Роскачества
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