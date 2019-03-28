Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших смартфоновYA62.ru 01:31
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов. Результаты исследования опубликованы на сайте организации. Все изделия тестировались по 229 параметрам безопасности и качества.
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Эксперт назвал «попахивающим лукавством» рейтинг лучших смартфонов от Роскачества
Народные новости07:44
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Происшествия
В Греции антитеррористическая служба задержала двух человек
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Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.
Обновлено в 10:29
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Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
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Политика
США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
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Общество
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Обновлено в 22:52
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Диброва опубликовала «постельное» фото с мужем
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Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено в 21:16
Технологии
«Роскосмос» обеспечит роботов и дронов отечественными картами
В документе отмечается, что корпорации необходимо провести анализ существующего международного и отечественного рынка относительно применения спутниковых технологий навигации, дистанционного зондирования и связи в интересах коммерческого использования БЛПА и роботизированных систем.
Обновлено в 18:48
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
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Происшествия
Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной
Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.
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Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам
Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
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Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Театры
Первый национальный театр получит сцену в Москве
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что первый в России национальный театр получит сцену на проспекте Андропова в Москве.
Обновлено в 10:43
Происшествия
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
Обновлено в 18:35
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Работа аэропорта Сиднея приостановлена из-за пожара в диспетчерской
Международный аэропорт Сиднея приостановил работу из-за пожара на диспетчерской вышке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.
Обновлено в 23:12
Авто
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Народная мудрость За последнее время ездить из-за увеличения количества автомобилей приходится дольше, но моральный климат на наших дорогах стал несколько мягче не только по сравнению с «бандитскими» девяностыми годами, но и с более спокойными «нефтедолларовыми» нулевыми.
Обновлено в 11:03
Общество
Красноярец сделал татуировку с портретом мэра Сергея Еремина
Обновлено в 22:44
Общество
«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания
Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено в 20:33
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Обновлено в 16:32
Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено в 14:00
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
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Депутат предложил штрафовать СМИ за «редакторок» и «президенток»
Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести штрафы в СМИ и соцсетях "за намеренное искажение русского языка и пропаганду безграмотности", в том числе за использование "феминитивов", таких как "авторка", "президентка", "редакторка".
Обновлено в 22:53
Культура
Картина Бэнкси вернулась в Бристольский музей благодаря Brexit
Вернулась она сюда из частной коллекции.
Обновлено в 21:07
Политика
Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Космос
Про устройство Галактики и бережном отношении к Земле рассказали детям в библиотеке Заходера
27 марта в Центральной детской библиотеке Бориса Заходера для воспитанников подготовительной группы детского сада «Эврика» прошло увлекательное виртуальное путешествие под названием «Про планеты, кометы и Муми-Тролля», приуроченное к Неделе детской книги, сообщила Королёвскому информагентству заведующая библиотекой Светлана Лисовенко.
Обновлено в 02:37
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
В Кремле ответили на призыв Трампа выйти из Венесуэлы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг заявил, что двусторонние отношения России с другими государствами не должны беспокоить третьи страны.
Обновлено в 12:14