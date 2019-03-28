Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших смартфоновYA62.ru 01:31

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг лучших смартфонов. Результаты исследования опубликованы на сайте организации. Все изделия тестировались по 229 параметрам безопасности и качества.
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Samsung против Apple. Давно начал и все еще выигрывает

Телеканал 360°18:15

Эксперт назвал «попахивающим лукавством» рейтинг лучших смартфонов от Роскачества

Народные новости07:44

В Роскачестве представили обновленный рейтинг лучших смартфонов

Экономика сегодня01:00

«Роскачество» составило новый рейтинг смартфонов

RT на русском02:26

Роскачество назвало лучшие смартфоны 2019 года

РБК01:01

Роскачество составило рейтинг смартфонов

РИА Новости03:37

Смартфоны Samsung снова обошли iPhone в рейтинге Роскачества

ТАСС01:00
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Происшествия

В Греции антитеррористическая служба задержала двух человек

Антитеррористическая служба Греции задержала двух граждан страны — мужчину и женщину, сообщает пресс-служба греческой полиции.
Обновлено в 20:46
Футбол

Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Молодой форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, по всей видимости, подписал новое соглашение с родным клубом.
Обновлено в 10:29
Политика

Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»

Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
Обновлено в 09:04
Политика

США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
Обновлено в 14:30
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы объяснила фотосессию в белье

Врач-педиатр Анастасия Орлова из города Кинешмы Ивановской области в интервью газете Metro объяснила, почему снялась в фотосессии в нижнем белье, вызвавшей общественный резонанс.
Обновлено в 22:52
Шоу-бизнес

Супруга Дмитрия Диброва опубликовала «постельное» фото с мужем

На странице в соцсети Полина Диброва решила немного «поностальгировать», опубликовав фотографии со свадьбы, а также кадры самых ярких моментов семейной жизни и «постельное» фото с супругом.
Обновлено в 11:20
Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено в 21:16
Технологии

«Роскосмос» обеспечит роботов и дронов отечественными картами

В документе отмечается, что корпорации необходимо провести анализ существующего международного и отечественного рынка относительно применения спутниковых технологий навигации, дистанционного зондирования и связи в интересах коммерческого использования БЛПА и роботизированных систем.
Обновлено в 18:48
Культура

В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра

Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.
Обновлено в 21:50
Технологии

Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам

Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 13:39
Политика

Закон о фейковых новостях вступил в силу в России

В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Театры

Первый национальный театр получит сцену в Москве

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что первый в России национальный театр получит сцену на проспекте Андропова в Москве.
Обновлено в 10:43
Происшествия

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

Обновлено в 18:35
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Чёрное море

Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Работа аэропорта Сиднея приостановлена из-за пожара в диспетчерской

Международный аэропорт Сиднея приостановил работу из-за пожара на диспетчерской вышке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.
Обновлено в 23:12
Авто

Куда делись хамы на дорогах — 7 причин

Народная мудрость За последнее время ездить из-за увеличения количества автомобилей приходится дольше, но моральный климат на наших дорогах стал несколько мягче не только по сравнению с «бандитскими» девяностыми годами, но и с более спокойными «нефтедолларовыми» нулевыми.
Обновлено в 11:03
Общество

Красноярец сделал татуировку с портретом мэра Сергея Еремина

Обновлено в 22:44
Шоу-бизнес

Николас Кейдж попросил аннулировать заявку на брак спустя четыре дня

Обновлено в 21:30
Общество

«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания

Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено в 20:33
Армия и оружие

В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400

Обновлено в 16:32
Авто

Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии

Обновлено в 14:00
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Политика

Депутат предложил штрафовать СМИ за «редакторок» и «президенток»

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести штрафы в СМИ и соцсетях "за намеренное искажение русского языка и пропаганду безграмотности", в том числе за использование "феминитивов", таких как "авторка", "президентка", "редакторка".
Обновлено в 22:53
Культура

Картина Бэнкси вернулась в Бристольский музей благодаря Brexit

Вернулась она сюда из частной коллекции.
Обновлено в 21:07
Политика

Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс

Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Космос

Про устройство Галактики и бережном отношении к Земле рассказали детям в библиотеке Заходера

27 марта в Центральной детской библиотеке Бориса Заходера для воспитанников подготовительной группы детского сада «Эврика» прошло увлекательное виртуальное путешествие под названием «Про планеты, кометы и Муми-Тролля», приуроченное к Неделе детской книги, сообщила Королёвскому информагентству заведующая библиотекой Светлана Лисовенко.
Обновлено в 02:37
Кино

В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

Обновлено в 18:00
Политика

В Кремле ответили на призыв Трампа выйти из Венесуэлы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг заявил, что двусторонние отношения России с другими государствами не должны беспокоить третьи страны.
Обновлено в 12:14
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