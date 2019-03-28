Гаджеты
Роскачество составило новый рейтинг лучших смартфоновВерсия-Саратов вчера в 03:57
Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) провело масштабное исследование смартфонов и составило рейтинг лучших моделей, куда вошли 25 новинок.
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Эксперт назвал «попахивающим лукавством» рейтинг лучших смартфонов от Роскачества
Народные новостивчера в 07:44
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Политика
Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму
Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом
ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват
Истребители из состава дежурных по ПВО сил пять раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ.
Обновлено вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство
Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
Обновлено вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Егор Крид прокомментировал слухи об уходе из Black Star
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло
«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено вчера в 12:14
Хоккей
Гол Панарина помог «Коламбусу» обыграть «Монреаль»
Обновлено в 00:39
Авто
Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России
Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
США готовы продлить торговые переговоры с КНР
Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.
Обновлено в 00:16
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Футбол
В «Реале» провели переговоры с агентом Пьянича и Йовича
Спортивный директор мадридского "Реала" Хосе Анхель встретился с агентом Фали Рамадани на базе клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:21
Футбол
Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»
В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.
Обновлено вчера в 11:48
Технологии
«Роскосмос» обеспечит роботов и дронов отечественными картами
В документе отмечается, что корпорации необходимо провести анализ существующего международного и отечественного рынка относительно применения спутниковых технологий навигации, дистанционного зондирования и связи в интересах коммерческого использования БЛПА и роботизированных систем.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
Кино
Психиатры, маньяки и новый «Дамбо»: лучшие фильмы недели
Сын карикатуриста и психиатра Андрея Бильжо представляет триллер "Амбивалентность", а студия "Дисней" пытается сыграть на ностальгии и выпускает ремейк "Дамбо".
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие
В Восточной Гуте саперы уничтожили более 100 тонн боеприпасов
В освобождённой от террористов Восточной Гуте сирийские сапёры при поддержке российских военных за год обнаружили и уничтожили больше 100 тонн боеприпасов, оставленных радикалами при отступлении.
Обновлено в 02:13
Экономика
Вторую очередь Богучанского алюминиевого завода запустили в рамках КЭФ
Второй пусковой комплекс Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) был запущен в ходе Красноярского экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:11
Транспорт
Томичи выйдут на митинг за «достойный транспорт»
В Томске пройдет митинг за «достойный городской транспорт». Мероприятие состоится в центре города 6 апреля.
Обновлено в 01:45
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено вчера в 09:26
Экономика
Через пять лет на Стрелке появится деловой район «Красноярск-сити»
К 2024 году в районе Стрелки появится деловой комплекс «Красноярск-сити».
Обновлено в 01:52
Общество
Подсветку Кремля погасят в «Час Земли»
Подсветка Кремля и ещё более 2 тысяч зданий Москвы погаснет в ходе международной экологической акции "Час Земли" в субботу в 20.30, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
Обновлено в 00:21