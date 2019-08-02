Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбукаТАСС 01:00

Специалисты напоминают, что на компьютере в обязательном порядке должен быть установлен антивирус и обновленное ПО. Кроме того, они рекомендуют заклеивать камеру и микрофон на то время, когда они не используются. Это можно сделать с помощью скотча, изоленты или специальной шторки.
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с чего всё началось

Роскачество рекомендует заклеивать микрофон и камеру ноутбука

Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.
Роскачество01:00

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Россиянам посоветовали заклеивать камеры и микрофоны на смартфонах

URA.Ru01:45

В Роскачестве призвали россиян заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Известия01:00

Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

РБК01:00

Роскачество рекомендует заклеивать микрофон и камеру ноутбука

Роскачество01:00

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

ТАСС01:00

В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках

Российская газета01:00

Эксперт оценил совет Роскачества заклеивать камеру и микрофон ноутбука

РИА Новости05:31
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