Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбукаТАСС 01:00

Специалисты напоминают, что на компьютере в обязательном порядке должен быть установлен антивирус и обновленное ПО. Кроме того, они рекомендуют заклеивать камеру и микрофон на то время, когда они не используются. Это можно сделать с помощью скотча, изоленты или специальной шторки.
Читать в источнике
Комментировать71
с чего всё началось

Роскачество рекомендует заклеивать микрофон и камеру ноутбука

Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.
Роскачество01:00

Подробнее о событии

В Роскачестве призвали россиян заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Известия01:00

В Роскачестве оценили заклеивание камер и микрофонов на устройствах

RT на русском02:40

Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

РБК01:00

Роскачество рекомендует заклеивать микрофон и камеру ноутбука

Роскачество01:00

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

ТАСС01:00

В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках

Российская газета01:00

Россиянам посоветовали заклеивать камеры и микрофоны на смартфонах

URA.Ru01:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:54, Ашберн
Общество

Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян

Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено вчера в 07:40
Футбол

Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 01:01
Технологии

«Яндекс.Карты» начали показывать поэтажные схемы зданий

Команда разработчиков «Яндекс.Карт» объявила об очередном расширении возможностей картографической службы и включении в состав сервиса поэтажных схем зданий.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

Обновлено в 01:39
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Технологии

Россиян предупредили о мошенниках на YouTube

Эксперты обнаружили новый способ мошенничества в интернете через платную рекламу на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»

В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Футбол

«Ливерпуль» продал тренировочную базу в Мелвуде

"Ливерпуль" закончил сделку по продаже тренировочной базы в Мелвуде, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 02:44
Политика

СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей

Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Общество

В Госдуме предложили выдавать нуждающимся семьям детские автокресла

В Госдуме предложили бесплатно выдавать детские автокресла нуждающимся семьям.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Пензенские онкологи перенимают опыт своих коллег из Московской области

Александр Никишин сообщил, что их задачей является изучение работы центра для оценки возможность внедрения технологий в Пензенской области с учетом планируемого строительства новых корпусов на территории областного онкодиспансера.
Обновлено вчера в 11:14
Гаджеты

Устройства Apple снова могут подорожать из-за повышения налога США на импорт из Китая

Надбавка к налогу не может не затронуть Apple. На фоне анонса акции компании упали на 2.16% ($4.61), до $206.84 за штуку.
Обновлено в 02:11
Политика

МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы

Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Гаджеты

Xiaomi анонсирует новый геймпад для Redmi K20

Официальный аккаунт Xiaomi на Weibo только что объявил, что собирается анонсировать новый игровой продукт и опубликовал плакат намекающий на выход нового игрового гаджета для Redmi K20.
Обновлено в 00:12
Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Общество

Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа

Обновлено вчера в 14:22
Космос

Астрономы подтвердили, что диск Млечного Пути искривлен

Определив расстояние от Солнца до более чем двух тысяч пульсирующих звезд, рассеянных по Млечному Пути, астрономы составили самую масштабную на сегодня 3D-карту нашей Галактики, которая указывает на ее искривленную S-образную форму и обеспечивает новый взгляд на место Солнечной системы в звездном мегаполисе.
Обновлено вчера в 14:00
Энергетика

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ

Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Беспилотные ведомые научатся безопасным полетам

Американские военные приступили к испытаниям программного обеспечения для беспилотных ведомых проекта Skyborg, благодаря которому они будут выполнять безопасные полеты.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек

В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 70 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Малышева призналась, что победила рак

Заслуженный врач России и ведущая программы "Жить здорово" на Первом канале Елена Малышева призналась своим подписчикам в Instagram, что три года назад ее спасли от рака.
Обновлено в 02:19
Космос

Расшифрован механизм гамма-всплесков из космоса

В конце 90-х годов стало понятно, что длинные всплески (длящиеся более нескольких секунд) возникают во время гибели и коллапса массивных звезд.
Обновлено вчера в 08:39
Политика

Выход США из договора РСМД заставил Горбачёва говорить о потере надежд

Хаос наступит в мировой политике из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности американцами, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.
Обновлено вчера в 20:11
Общество

Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача

Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

В США внучка Кеннеди умерла от передозировки

Обновлено в 00:49
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Общество

Православные отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 18:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное