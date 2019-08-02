Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбукаТАСС 01:00
Специалисты напоминают, что на компьютере в обязательном порядке должен быть установлен антивирус и обновленное ПО. Кроме того, они рекомендуют заклеивать камеру и микрофон на то время, когда они не используются. Это можно сделать с помощью скотча, изоленты или специальной шторки.
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с чего всё началось
Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.Роскачество01:00
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Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено вчера в 07:40
Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 01:01
Технологии
«Яндекс.Карты» начали показывать поэтажные схемы зданий
Команда разработчиков «Яндекс.Карт» объявила об очередном расширении возможностей картографической службы и включении в состав сервиса поэтажных схем зданий.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Эксперты обнаружили новый способ мошенничества в интернете через платную рекламу на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»
В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Футбол
«Ливерпуль» продал тренировочную базу в Мелвуде
"Ливерпуль" закончил сделку по продаже тренировочной базы в Мелвуде, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 02:44
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
В Госдуме предложили выдавать нуждающимся семьям детские автокресла
В Госдуме предложили бесплатно выдавать детские автокресла нуждающимся семьям.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Пензенские онкологи перенимают опыт своих коллег из Московской области
Александр Никишин сообщил, что их задачей является изучение работы центра для оценки возможность внедрения технологий в Пензенской области с учетом планируемого строительства новых корпусов на территории областного онкодиспансера.
Обновлено вчера в 11:14
Гаджеты
Устройства Apple снова могут подорожать из-за повышения налога США на импорт из Китая
Надбавка к налогу не может не затронуть Apple. На фоне анонса акции компании упали на 2.16% ($4.61), до $206.84 за штуку.
Обновлено в 02:11
Политика
МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы
Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Гаджеты
Xiaomi анонсирует новый геймпад для Redmi K20
Официальный аккаунт Xiaomi на Weibo только что объявил, что собирается анонсировать новый игровой продукт и опубликовал плакат намекающий на выход нового игрового гаджета для Redmi K20.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Обновлено вчера в 14:22
Космос
Астрономы подтвердили, что диск Млечного Пути искривлен
Определив расстояние от Солнца до более чем двух тысяч пульсирующих звезд, рассеянных по Млечному Пути, астрономы составили самую масштабную на сегодня 3D-карту нашей Галактики, которая указывает на ее искривленную S-образную форму и обеспечивает новый взгляд на место Солнечной системы в звездном мегаполисе.
Обновлено вчера в 14:00
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Беспилотные ведомые научатся безопасным полетам
Американские военные приступили к испытаниям программного обеспечения для беспилотных ведомых проекта Skyborg, благодаря которому они будут выполнять безопасные полеты.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 70 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Малышева призналась, что победила рак
Заслуженный врач России и ведущая программы "Жить здорово" на Первом канале Елена Малышева призналась своим подписчикам в Instagram, что три года назад ее спасли от рака.
Обновлено в 02:19
Космос
Расшифрован механизм гамма-всплесков из космоса
В конце 90-х годов стало понятно, что длинные всплески (длящиеся более нескольких секунд) возникают во время гибели и коллапса массивных звезд.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
Выход США из договора РСМД заставил Горбачёва говорить о потере надежд
Хаос наступит в мировой политике из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности американцами, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.
Обновлено вчера в 20:11
Общество
Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача
Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00