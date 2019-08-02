Что касается смартфонов, как отмечают эксперты, даже если вы убираете ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами, будь то геолокация или мониторинг аудио в фоне.

с чего всё началось

Специалисты напоминают, что на компьютере в обязательном порядке должен быть установлен антивирус и обновленное ПО. Кроме того, они рекомендуют заклеивать камеру и микрофон на то время, когда они не используются. Это можно сделать с помощью скотча, изоленты или специальной шторки.

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